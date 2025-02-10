Какой была бы наша галактика, если бы мы наблюдали за ней с расстояния миллионов световых лет

К сожалению, мы не можем видеть Млечный Путь со стороны, поскольку находимся внутри него. Даже самые отдаленные космические аппараты не оценят его внешний вид, поскольку галактика настолько велика, что отлететь на достаточное расстояние мы просто не в состоянии. Однако можем спросить у ученых.

Гипотетические сторонние наблюдатели могут видеть 100 миллиардов звезд Млечного Пути не более, чем крошечным световым пятном на своем ночном небе. Но если бы они проанализировали частоты света в этом пятне, то могли бы расшифровать, из чего состоит наша галактика, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert. Как же выглядит химический состав Млечного Пути с расстояния миллионов световых лет?

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100 миллионов лет отсюда

Исследование, проведенное Институтом астрономии Макса Планка в Германии и Университетом Юньнань в Китае, дало ответ на этот вопрос: наша галактика чудаковатая, хотя и не единственная в своем роде. Млечный Путь выделяется среди других галактик подобного размера тем, что концентрация металлов, очень низкая в центре, растет до середины, а затем спадает на окраинах. Для сравнения, распределение металлов в других галактиках гораздо более "плоское", больше похожее на блинчик, чем на пончик.

Исследователи сравнили наш Млечный Путь с 321 галактикой схожей массы, которые наблюдались в рамках исследования Mapping Nearby Galaxies в Apache Point Observatory (MaNGA). Они обнаружили, что только один процент этих галактик соответствует Млечному Пути с точки зрения распределения металлов.

Исследователи также сравнили Млечный Путь со 134 галактиками, созданными в симуляции Вселенной TNG50, моделирующей эволюцию десятков тысяч галактик в течение 13,8 миллиарда лет. Здесь лишь 11 процентов смоделированных галактик походили на нашу.

Почему наш Млечный Путь такой странный?

Астрономы используют слово "металл" для обозначения всех элементов тяжелее водорода и гелия. Ядра водорода и гелия образовались примерно через три минуты после Большого взрыва, а электроны присоединились к ним примерно через 380 000 лет, чтобы образовать атомы. Более тяжелые элементы являются продуктом миллиардов лет звездной эволюции, и им нужно больше времени, чтобы возникнуть. По этой причине звезды, родившиеся ранее в истории Вселенной, как правило, содержат меньше металлов, чем родившиеся позже.

Есть несколько пояснений.