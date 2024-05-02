Как отключить доступ к вашей камере и микрофону на любом устройстве

Большинство наших устройств и приложений имеют средства для записи звука и доступ к камере. Это означает более высокие риски для конфиденциальности, поскольку угрозы цифровой безопасности продолжают становиться все более изощренными и сложными. К счастью, способы защитить себя и свои данные достаточно просты.

Хорошая новость заключается в том, что относительно просто проверить, как осуществляется доступ к компонентам камеры и звука, а отключить доступ можно лишь несколькими щелчками или прикосновениями. Вот как это сделать, независимо от того, каким устройством вы пользуетесь

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Windows

Если вы откроете "Настройки" из меню "Пуск", а затем выберете "Конфиденциальность", вы увидите слева длинный список разрешений, которые программы могут запрашивать у Windows. Они охватывают все, от уведомлений до местоположения вашего устройства, но нас больше всего интересуют разрешения "Камера" и "Микрофон".

Нажмите на любой из заголовков, чтобы увидеть программы, которые имеют доступ к этим частям системы. Конечно, могут существовать веские причины, почему программам нужен доступ к камере или микрофону, но если вы заметили что-то, что вас не устраивает, выключите соответствующий переключатель, чтобы запретить программе доступ к этим компонентам.

macOS

В отличие от Windows, в macOS есть индикаторы активности камеры и микрофона. Иконки в строке меню в верхней части экрана, окрашены в зеленый и оранжевый цвета соответственно, должны сообщить вам, когда камера или микрофон используются. Если у вас подключена веб-камера стороннего производителя, она, скорее всего, также будет иметь собственные индикаторы (проверьте инструкцию к ней, если вы не уверены).

Индикаторы должны предупреждать вас об активности, но вы также можете проверить, какие из установленных вами программ имеют официальное разрешение на доступ к камере и микрофону. Откройте меню Apple, нажмите "Системные настройки", а затем откройте вкладку "Конфиденциальность и безопасность". В появившемся списке, вы увидите, что у вас есть заголовки для микрофона и камеры.

Нажмите на любой из этих заголовков, чтобы проверить разрешения приложения. После этого вы сможете решить, есть ли у приложения законные основания для доступа к вашей камере и микрофону. Если вы не можете найти такую причину для любого приложения в списке, выключите соответствующий переключатель, и это разрешение будет отменено.

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Браузеры

Браузеры также имеют собственные настройки конфиденциальности, которые регулируют права доступа к камере и микрофону. Это может быть полезно, когда вам нужно запретить доступ только для конкретных сайтов, но в самой операционной системе вы бы хотели оставить доступ к этим звуку и видео для браузера в целом.

Вы можете запретить доступ как централизованно для всех, так и для каждого отдельного сайта:

Централизованно. В разных браузерах это происходит по-разному. В Chrome выберите "Настройки" – "Конфиденциальность и безопасность" – "Настройки сайтов". Затем выберите "Камера" или "Микрофон". Укажите, могут ли они запрашивать разрешение на доступ. Если ранее вы уже выдавали разрешение или запрет какому-то из сайтов, увидите их в соответствующем списке и сможете удалить, если есть такая необходимость. В Edge: "Параметры" – "Файлы Cookie и разрешения сайта" – Выберите "Камера" или "Микрофон". Укажите, могут ли они запрашивать разрешение на доступ. Firefox: "Настройки" – "Приватность и безопасность". Пролистайте вниз и найдите "Камера" или "Микрофон".

Также когда вы находитесь на любой странице, вы можете нажать на специальную иконку, которая всегда находится в самом начале строки адреса. В Chrome она выглядит как пара горизонтальных ползунков, в Edge – навесной замок (колодка). Выберите "Настройки сайтов" или "Разрешения для этого сайта". В Firefox это будет иконка щита, а дальше – "Настройки защиты".

Когда камера или микрофон активно используются, в адресной строке справа также появляются символы камеры или микрофона.

Android

Разные производители телефонов по-разному подходят к этому вопросу в Android, но сегодня все новые версии Android имеют пиктограмму-индикатор, которая показывает, когда используется встроенная камера или микрофон.

Если же вы хотите заранее запретить или разрешить доступ, сделайте следующее:

Откройте настройки.

Найдите раздел защиты конфиденциальности. В разных оболочках он может называться по-разному.

Вы увидите список разрешений. Выберите камеру или микрофон.

Вы увидите список программ, которым разрешено пользоваться камерой и микрофоном, которым запрещено, и которым можно это делать только во время использования.

Чтобы отредактировать разрешение, нажмите на программу и выберите нужный вариант.

Это также можно сделать иным способом для конкретного приложения:

Зайдите в Настройки.

Выберите "Приложения" – "Все приложения".

Выберите нужное приложение или найдите его в поиске.

Нажмите "Разрешения программ".

Выберите нужный пункт – "Камера" или "Микрофон".

Отредактируйте его.

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iOS

Вы можете определить, когда камера или микрофон активны на iPhone, потому что вы увидите зеленую (камера) или оранжевую (микрофон) точку в верхней части экрана. Проведите вниз от правого верхнего угла дисплея, чтобы перейти к Центру управления, а затем коснитесь вверху, чтобы увидеть, какие именно программы сейчас используют эти системные компоненты.

Чтобы просмотреть доступ в iOS, откройте "Настройки", а затем выберите "Конфиденциальность и безопасность". На этой странице перечислены все различные разрешения, на которые могут претендовать приложения, от привилегий Bluetooth до доступа к вашей фототеке. Нажмите "Микрофон" или "Камера", чтобы увидеть, каким приложениям предоставлены эти разрешения.

Вполне логично, что эти разрешения нужны программам для видеозвонков, а не играм или почтовым клиентам — разработчик программы обязан объяснить, зачем нужны разрешения, когда вы видите всплывающее окно с запросом на их получение. Если вы видите приложение, которому вы точно не хотите предоставлять доступ к камере или микрофону, выключите соответствующий переключатель.