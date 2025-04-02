Эти iPhone не получат обновление до iOS 19: возможно ваш в списке

В июне на конференции WWDC25 Apple представит новую операционную систему iOS 19. Однако три модели iPhone не получат это обновление, поэтому их владельцам, вероятно, придется задуматься над обновлением устройств.

Говорится о моделях выпущенных в сентябре 2018 года, а именно iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac, которые узнали об этом от проверенного инсайдера.

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Отсутствие поддержки iOS 19 означает, что смартфоны останутся на предыдущих версиях операционной системы. А это уже может стать причиной потенциальных проблем с безопасностью, а также скажется на поддержке приложений и функций устройств.

Если инсайдерские данные окажутся правдивыми, iOS 19 будет поддерживаться на таких устройствах:

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max и 16e

iPhone SE второго и третьего поколений.

Изменения также коснутся планшетов – iPadOS 19 не будет поддерживаться на iPad седьмого поколения, выпущенном в 2019 году с чипом A10 Fusion.

И все же даже если iPhone XR, XS и XS Max потеряют поддержку iOS 19, Apple, вероятно, не оставит их без внимания. Компания продолжает выпускать обновления безопасности для старых устройств, например iOS 16.7.11 для iPhone 8 и iPhone X.

Тем временем уже появились слухи о новом iPhone. Инсайдеры рассказывают, что iPhone 17 Air мог бы выйти без единого разъема USB-C. Однако по определенным причинам Apple передумала выпускать такое устройство.