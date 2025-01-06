Вот как изменится ваш голосовой помощник Siri в 2025 году
Apple начала совершенствовать Siri с помощью функций искусственного интеллекта в iOS 18.1 и iOS 18.2. Но есть дополнительные обновления, которые должны появиться в 2025 году в других версиях текущей операционной системы, а также в iOS 19. Голосовой помощник станет намного умнее, если реальность будет совпадать со смелыми обещаниями разработчиков. Так что же нас ждет?
Функции Siri, что появятся в iOS 18
Лучшие новые функции Siri еще не были добавлены, но Apple предварительно показала их на WWDC, когда впервые было анонсировано Apple Intelligence. Ожидается, что эти изменения появятся в iOS 18.4 весной, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.
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Личный контекст
С помощью личного контекста Siri будет отслеживать ваши электронные письма, сообщения, файлы, фотографии и тому подобное. Если что-то есть на вашем устройстве, Siri будет знать, где оно находится и откуда пришло.
Используя эту информацию, Siri сможет помочь вам лучше находить то, что вы ищете, будь то номер рейса в полученном вами электронном письме, или файл, который вы загрузили, или фото, которое кто-то прислал вам.
Siri также будет использовать личный контекст, чтобы узнать больше о вас, а это означает, что программа сможет лучше помогать вам выполнять задачи и отслеживать все, что происходит на вашем устройстве.
Несколько примеров вопросов, предоставленных Apple:
- "Включить подкаст, который рекомендовал Джейми".
- "Когда приземляется мамин самолет?"
Осведомленность на экране
Siri будет знать, что происходит на вашем экране. Поэтому, когда вы делаете запрос, можете ссылаться на то, на что смотрите в этот момент. Например, если кто-то пришлет вам адрес в текстовом сообщении, вы сможете сказать Siri, чтобы она добавила это к вашим контактам, и Siri поймет, о чем вы говорите.
Экранная осведомленность, по сути, позволит Siri выполнять действия, связанные с любой информацией на экране вашего iPhone или iPad.
В iOS 18.2 Siri может отправлять снимок экрана в ChatGPT, а ChatGPT может выполнять некоторые из этих функций, но Apple объяснила, что интеграция с ChatGPT – это не то же, что будущая функция экранной осведомленности, которая появится в Siri.
Интеграция с приложениями
Siri глубже интегрируется с приложениями. Это позволит вашему персональному помощнику выполнять огромное количество новых действий как в программах от Apple, так и в приложениях сторонних разработчиков.
Эта функция настолько широкая, что будет охватывать буквально сотни новых функций. Apple уже предоставила примеры, например, использования Siri для извлечения статей из списка для чтения в Safari или отправки конкретных фотографий кому-то из ваших контактов в мессенджере.
Siri также сможет выполнять многошаговые задачи, например, редактировать сделанную вами фотографию, а затем отправить ее кому-то одной командой.
Функции, которые, по слухам, появятся в iOS 19
Все вышеперечисленные функции являются частью iOS 18, но слухи гласят о том, что Apple разрабатывает версию Siri следующего поколения для iOS 19.
Siri в iOS 19 будет полагаться на большие языковые модели, такие как те, что лежат в основе ChatGPT, Google Gemini, Claude и других сервисов чат-ботов с искусственным интеллектом. Эта версия Siri сможет поддерживать непрерывные разговоры, которые будут больше похожи на общение с человеком. Сейчас это уже доступно в ChatGPT и Gemini, но помощник от Apple все еще требует от вас постоянно жать на кнопку запуска и разделять ваши запросы.
Мы услышим о функциях iOS 19 в июне на WWDC, и вполне возможно, что получим по крайней мере некоторые новые функции Siri, когда iOS 19 выйдет в сентябре 2025 года.
Когда ожидать новые функции Siri
- Функции, которые Apple запланировала для iOS 18, ожидаются в iOS 18.4. Это обновление, похоже, выйдет в апреле, а тестироваться начнет где-то с конца января.
- Функции iOS 19 будут анонсированы в июне, а обновление выйдет в сентябре. Но, возможно, мы не получим все сразу, как и в случае с iOS 18. Некоторые функции могут появиться как обновление к iOS 19 позже в 2025 и 2026 годах.