Успейте до зимы купить эти три павербанка, они нужны вам, если отключения вернутся

Хотя перебоев в электроснабжении последние месяцы не было - они могут вернуться зимой и кто знает, возможно, они будут длиться часами нарушая наш ежедневный распорядок. Однако вы можете сделать эти неудобства легче с помощью альтернативных источников питания, например павербанков.

В обычных условиях нам достаточно одного павербанка, однако когда отключения света участятся, дома лучше иметь несколько отдельных устройств для различных нужд. Вот три типа павербанков, которые Техно 24 рекомендует для обеспечения бесперебойной работы важных устройств во время перебоев с электричеством.

Вам будет интересно Как подготовить технику к отключениям электричества: реле напряжения, ИБП и другие гаджеты

Павербанк для смартфона (от 10 000 мАч)

Отдельный павербанк для смартфона – это невероятно удобное устройство, которое позволяет оставаться мобильным и автономным. Павербанк емкостью 10 000 мАч и более является идеальным решением, поскольку он обеспечивает почти три полных заряда для большинства смартфонов, гарантируя, что ваше устройство будет оставаться функциональным в течение дня, даже при интенсивном использовании.

Кроме того, многие современные павербанки для смартфонов имеют несколько зарядных портов, что позволяет одновременно заряжать аксессуары, такие как наушники или смарт-часы. Такое удобство делает его незаменимой вещью дома или в дороге.

Павербанк для ноутбука (20 000 мАч и выше)

Для тех, кто полагается на ноутбук для работы или учебы, наличие павербанка емкостью не менее 20 000 мАч является обязательным условием. Это мощное резервное устройство может полностью зарядить ваш ноутбук за один раз, гарантируя вам продуктивную работу на протяжении целого рабочего дня даже во время отключения электроэнергии.

При выборе павербанка для ноутбука, большая емкость всегда лучше. Однако важно убедиться в следующих характеристиках:

Павербанк должен выдавать не менее 12 вольт, которые необходимы для подзарядки большинства ноутбуков.

Также проверьте, поддерживает ли ваш ноутбук зарядку через USB-C, поскольку не все модели, особенно бюджетные, могут иметь эту функцию.

Возможно, вам также понадобится специальный адаптер, в зависимости от требований вашего ноутбука к зарядке.

Павербанк для роутера или источник бесперебойного питания (ИБП)

Автономное интернет-соединение во время отключения электроэнергии является жизненно важным, поэтому следует позаботиться об отдельном питании для вашего маршрутизатора и абонентского терминала. Вы можете использовать обычный павербанк на 10 000 мАч с регулируемым напряжением (5 В, 9 В или 12 В) и соответствующим адаптером или же выбрать специальный источник бесперебойного питания (ИБП).

Со стандартным павербанком просто подключите маршрутизатор с помощью кабеля питания и USB-входа, и ваше интернет-соединение останется активным.

ИБП, однако, предлагает еще больше удобства. Он остается подключенным к розетке, непрерывно заряжаясь, одновременно питая ваш роутер и абонентский терминал (в случае сети GPON). Когда электроэнергия отключается, ИБП плавно переходит на питание от аккумулятора, обеспечивая бесперебойное подключение к Интернету без необходимости ручного вмешательства.

Советы по обеспечению готовности павербанков к работе

Чтобы убедиться, что ваши павербанки всегда готовы к использованию, помните об этих советах:

Регулярно заряжайте павербанки и не допускайте их слишком частой полной разрядки, поскольку это может сократить срок их службы.

Храните их в сухом прохладном месте, чтобы поддерживать оптимальную производительность.

Сделайте зарядку рутинной процедурой, чтобы они всегда были готовы к работе, когда выключится электричество.

Смотрите также Ваш смартфон сможет работать дольше во время отключений света: вот как подготовиться

Имея дома эти три типа павербанков, вы можете быть уверены, что ваш смартфон, ноутбук и интернет-соединение будут работать бесперебойно даже во время длительных отключений электроэнергии. Это, как минимум может обеспечить вам возможность работать (если ваша работа связана с несложными для компьютера задачами) и уделить время развлечениям, или оставаться на связи, пока нет света.