За звичайних умов нам достатньо одного павербанка, однак коли вимкнення світла почастішають, вдома краще мати кілька окремих пристроїв для різних потреб. Ось три типи павербанків, які Техно 24 рекомендує для забезпечення безперебійної роботи важливих пристроїв під час перебоїв з електрикою.

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Павербанк для смартфона (від 10 000 мАг)

Окремий павербанк для смартфона – це неймовірно зручний пристрій, який дозволяє залишатися мобільним та автономним. Павербанк ємністю 10 000 мАг і більше є ідеальним рішенням, оскільки він забезпечує майже три повних заряди для більшості смартфонів, гарантуючи, що ваш пристрій залишатиметься функціональним протягом дня, навіть при інтенсивному використанні.

Крім того, багато сучасних павербанків для смартфонів мають кілька зарядних портів, що дозволяє одночасно заряджати аксесуари, такі як навушники або смарт-годинник. Така зручність робить його незамінною річчю вдома або в дорозі.

Павербанк для ноутбука (20 000 мАг і вище)

Для тих, хто покладається на ноутбук для роботи або навчання, наявність павербанка ємністю не менше 20 000 мАг є обов'язковою умовою. Цей потужний резервний пристрій може повністю зарядити ваш ноутбук за один раз, гарантуючи вам продуктивну роботу протягом цілого робочого дня навіть під час відключення електроенергії.

При виборі павербанка для ноутбука, більша ємність завжди краще. Однак важливо переконатися в наступних характеристиках:

Павербанк повинен видавати щонайменше 12 вольт, які необхідні для підзарядки більшості ноутбуків.

Також перевірте, чи підтримує ваш ноутбук зарядку через USB-C, оскільки не всі моделі, особливо бюджетні, можуть мати цю функцію.

Можливо, вам також знадобиться спеціальний адаптер, залежно від вимог вашого ноутбука до зарядки.

Павербанк для роутера або джерело безперебійного живлення (ДБЖ)

Автономне інтернет-з'єднання під час відключення електроенергії є життєво важливим, тож слід подбати про окреме живлення для вашого маршрутизатора та абонентського термінала. Ви можете використовувати звичайний павербанк на 10 000 мАг з регульованою напругою (5 В, 9 В або 12 В) і відповідним адаптером або ж вибрати спеціальне джерело безперебійного живлення (ДБЖ).

Зі стандартним павербанком просто підключіть маршрутизатор за допомогою кабелю живлення та USB-входу, і ваше інтернет-з'єднання залишиться активним.

ДБЖ, однак, пропонує ще більше зручності. Він залишається підключеним до розетки, безперервно заряджаючись, одночасно живлячи ваш роутер і абонентський термінал (у випадку мережі GPON). Коли електроенергія відключається, ДБЖ плавно переходить на живлення від акумулятора, забезпечуючи безперебійне підключення до Інтернету без необхідності ручного втручання.

Поради щодо забезпечення готовності павербанків до роботи

Щоб переконатися, що ваші павербанки завжди готові до використання, пам'ятайте про ці поради:

Регулярно заряджайте павербанки та не допускайте їх надто частої повної розрядки, оскільки це може скоротити термін їхньої служби.

Зберігайте їх у сухому прохолодному місці, щоб підтримувати оптимальну продуктивність.

Зробіть заряджання рутинною процедурою, щоб вони завжди були готові до роботи, коли вимкнеться електрика.

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Маючи вдома ці три типи павербанків, ви можете бути впевнені, що ваш смартфон, ноутбук та інтернет-з'єднання працюватимуть безперебійно навіть під час тривалих відключень електроенергії. Це, щонайменше може забезпечити вам можливість працювати (якщо ваша робота пов'язана з нескладними для комп'ютера завданнями) та приділити час розвагам, або залишатися на зв'язку, поки не має світла.