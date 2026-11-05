Кибератаки на холодильники в ЕС затронули банки крови, но эксперты утверждают, что это лишь начало

Как злоумышленники превратили морозильные камеры в печи

Массовая волна цифровых диверсий охватила как минимум 11 европейских стран, среди которых Швеция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Эстония, Ирландия, Италия и Великобритания. Как сообщает Reuters, злоумышленники массово взламывают подключенные к интернету системы автоматизированного контроля холодильного оборудования. Хакеры перехватывают управление терморегуляторами и активируют функцию оттаивания на полную мощность, разогревая морозильники до плюс 50 градусов по Цельсию.

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В результате инцидента пострадали сотни супермаркетов ведущих торговых сетей, в частности Carrefour, Delhaize, ICA, Coop, Rewe и Edeka. В Швеции вышли из строя холодильники как минимум в 30 магазинах, а некоторым торговым точкам пришлось полностью остановить работу для экстренной утилизации испорченной продукции.

Вся продукция уничтожена. Произошла кибератака, и температура во всех наших морозильных камерах поднялась до 50 градусов– прокомментировали сотрудники стокгольмского супермаркета сети ICA.

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Почему техника оказалась настолько уязвимой

Главной причиной масштабного коллапса специалисты называют устаревшие и незащищенные цифровые контроллеры. В частности, под удар попали блоки управления Danfoss серий AK-SM 800A и AK-SC, а также устройства Dixell и Copeland. Многие ритейлеры вывели эти системы в публичный интернет для удаленного мониторинга, не позаботившись о паролях или надежных каналах VPN. Киберпреступники находили такие открытые устройства через обычные поисковые системы для интернета вещей.

Эта атака – тревожный сигнал. Мы наполнили наши дома и магазины устройствами, которые на самом деле являются крошечными компьютерами, но до сих пор относимся к ним как к обычной бытовой технике– заявила профессор по кибербезопасности Университета Санкт-Галлена Катарина Митрокоца.

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Миллионные убытки и проблемы со страховкой

Финансовые последствия для бизнеса оказались колоссальными. В одной только Бельгии атака затронула 75 магазинов, а отдельный супермаркет Delhaize во Фландрии потерял продуктов на 100 тысяч евро. В Германии директор магазина Edeka выбросил полный контейнер замороженных продуктов на сумму от 64 тысяч евро. Французские же сети фиксируют прямые убытки в размере от 50 тысяч до более 220 тысяч евро на одно торговое заведение.

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Ритейлеров ждет еще один удар: по данным страхового брокера CyberDirekt, большинство полисов киберстрахования вообще не покрывают физическую порчу продуктов. Из 21 проанализированного страхового тарифа 15 вообще исключают компенсацию за испорченные товары, поскольку классифицируют это как материальный ущерб, а не цифровую утечку данных.

Пострадали банки крови

Хакерская активность затронула не только торговлю, пишет AP. Во Франции злоумышленники пытались взломать системы хранения плазмы крови учреждения EFS, настроив морозильные камеры на плюс 110 градусов по Цельсию, однако персонал успел вовремя устранить угрозу. Это произошло 2 ноября на трех объектах холодильного хранения плазмы Французской службы крови.

Никаких последствий для здоровья выявлено не было, и никаких препаратов крови потеряно не было– отметили в службе крови.

Дальше может стать только хуже

Европейские органы кибербезопасности призывают предприятия немедленно изолировать коммерческие контроллеры от публичного доступа и установить критические обновления безопасности. Между тем эксперты по кибербезопасности говорят, что атака на холодильники супермаркетов может стать прелюдией к масштабному киберхаосу. В частности, следующими целями для хакеров могут стать критически важные системы, такие как лифты, двери и светофоры.