Кібератаки на холодильники в ЄС зачепили банки крові, але експерти кажуть, що це лише початок

Як зловмисники перетворили морозильні камери на печі

Масова хвиля цифрових диверсій охопила щонайменше 11 європейських країн, серед яких Швеція, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Естонія, Ірландія, Італія та Велика Британія. Як повідомляє Reuters, зловмисники масово зламують підключені до інтернету системи автоматизованого контролю холодильного обладнання. Хакери перехоплюють керування терморегуляторами та активують функцію відтавання на повну потужність, розігріваючи морозильники до плюс 50 градусів Цельсія.

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У результаті інциденту постраждали сотні супермаркетів провідних торговельних мереж, зокрема Carrefour, Delhaize, ICA, Coop, Rewe та Edeka. У Швеції з ладу вийшли холодильники щонайменше у 30 магазинах, а деяким торговим точкам довелося повністю зупинити роботу для екстреної утилізації зіпсованої продукції.

Вся продукція знищена. Сталася кібератака, і температура в усіх наших морозильниках піднялася до 50 градусів– прокоментували працівники стокгольмського супермаркету мережі ICA.

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Чому техніка виявилася настільки вразливою

Головною причиною масштабного колапсу фахівці називають застарілі та незахищені цифрові контролери. Зокрема, під удар потрапили блоки керування Danfoss серій AK-SM 800A та AK-SC, а також пристрої Dixell і Copeland. Чимало ритейлерів вивели ці системи у публічний інтернет для дистанційного моніторингу, не подбавши про паролі чи надійні канали VPN. Кіберзлочинці знаходили такі відкриті пристрої через звичайні пошукові системи для інтернету речей.

Ця атака – тривожний дзвінок. Ми наповнили наші домівки та магазини пристроями, які насправді є крихітними комп'ютерами, але досі ставимося до них як до звичайної побутової техніки– заявила професорка з кібербезпеки Університету Сент-Галлена Катаріна Мітрокоца.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Мільйонні збитки та проблеми зі страховкою

Фінансові наслідки для бізнесу виявилися колосальними. В одній лише Бельгії атака торкнулася 75 магазинів, а окремий супермаркет Delhaize у Фландрії втратив продуктів на 100 тисяч євро. У Німеччині директор магазину Edeka викинув повний контейнер заморожених продуктів на суму від 64 тисяч євро. Французькі ж мережі фіксують прямі збитки на суми від 50 тисяч до понад 220 тисяч євро на один торговий заклад.

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На ритейлерів чекає ще один удар: за даними страхового брокера CyberDirekt, більшість полісів кіберстрахування взагалі не покривають фізичне псування продуктів. Із 21 проаналізованого страхового тарифу 15 узагалі виключають компенсацію за зіпсовані товари, оскільки класифікують це як матеріальні збитки, а не цифрові витоки даних.

Постраждали банки крові

Хакерська активність зачепила не лише торгівлю, пише AP. У Франції нападники намагалися зламати системи зберігання плазми крові установи EFS, налаштувавши морозильники на плюс 110 градусів Цельсія, проте персонал встиг вчасно ліквідувати загрозу. Це сталося 2 листопада на трьох об’єктах холодильного зберігання плазми Французької служби крові.

Жодних наслідків для здоров’я виявлено не було, і жодних препаратів крові втрачено не було– зазначили у службі крові.

Далі може стати тільки гірше

Європейські органи кібербезпеки закликають підприємства негайно ізолювати комерційні контролери від публічного доступу та встановити критичні оновлення безпеки. Тим часом експерти з кібербезпеки кажуть, що атака на холодильники супермаркетів може бути прелюдією до масштабного кіберхаосу. Зокрема, наступними цілями для хакерів можуть стати критичні системи, такі як ліфти, двері та світлофори.