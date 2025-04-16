Китай борется с тарифами

В общем назвали имена трех человек, которые якобы являются сотрудниками Агентства национальной безопасности США и причастны к кибердеятельности. По словам властей города Харбин, где в этом году проходили Азиатские зимние игры, именно эти трое – Кэтрин А. Уилсон, Роберт Д. Снеллинг и Стивен В. Джонсон – стояли за атакой на инфраструктуру мероприятия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это необычный шаг для Пекина. Хотя США регулярно публикуют данные о якобы китайских хакерах, Китай почти никогда не раскрывает подобную информацию об иностранных хакерах и агентах, поскольку, как считается, стремится избежать демонстрации собственной уязвимости. Но на этот раз ситуация изменилась. Согласно сообщениям Bloomberg, такой шаг Пекина является реакцией на новые американские тарифы и попыткой показать: США не так уж и неуязвимы в своей разведдеятельности, как сами считают.

По данным китайского центра CVERC, во время проведения зимних игр страна подверглась более 270 тысяч кибератак , большинство которых – с серверов, расположенных в США.

, большинство которых – с серверов, расположенных в США. Хакеры, по словам китайской стороны, также атаковали Huawei – одного из лидеров телеком-отрасли Китая. Компания давно находится под американскими санкциями.

Все это Пекин подает как "простой саботаж" – концепцию, происходящую еще из методик ЦРУ, когда даже мелкие действия могут существенно ослабить противника. Например, вмешательство в работу подводных кабелей или транспортной инфраструктуры. В отчете центра CVERC было приведено изображение хакера в образе дяди Сэма (классического символа Штатов) с мишенью на голове – намек на будущую ответственность Вашингтона.

Айзек Стоун Фиш, гендиректор компании Strategy Risk, объяснил Bloomberg, что основной ответ Китая на торговую войну – это не тарифы, а шаги, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к экономике. Обнародование имен хакеров АНБ, по его мнению, идеально вписывается в этот подход.

Кроме информационного удара, Китай прибегнул и к практическим мерам – отменил заказы на самолеты Boeing и остановил прокат голливудских фильмов. Также на днях в сети разгорелся огромный скандал, когда китайские чиновники опубликовали данные о настоящей стоимости люксовых товаров американских брендов. Оказалось, что товары, которые продаются по всему миру за десятки тысяч долларов, имеют себестоимость в Китае только в пределах 1000-2000 долларов. Это подхватили многочисленные блогеры и теперь соцсети активно обсуждают безумные наценки.

США тем временем пытаются корректировать свою тарифную политику. Президент Трамп временно освободил электронику, в частности полупроводники и iPhone, от самых высоких пошлин, однако предупредил: это – ненадолго.

Хотя многие американцы стремятся к возвращению производства в страну и видят в Китае главного виновника, реальность сложнее. Большинство не хочет работать на заводах, а глобальная торговля остается источником прибыли для США – американские компании активно экспортируют услуги. Однако президент Трамп руководствуется упрощенным представлением о торговом балансе: если США покупают больше, чем продают – значит, проигрывают. Компании вроде Apple взамен переориентируются на производство во Вьетнаме или Индии, но не спешат возвращать его в Америку.