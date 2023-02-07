Китайская компания готовит конкурента ChatGPT под названием Ernie Bot

Китайский технологический гигант Baidu сообщил о завершении тестирования Ernie Bot. Это аналог ChatGPT, который анонсируют уже в марте.

Языковая модель от Baidu разрабатывалась минимум с 2019 года. Она способна понимать язык, создавать тексты и изображения. Само слово расшифровывается как Enhanced Representation through Knowledge Integration.

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Что известно

Сообщается, что за последние годы Baidu потратила миллиарды долларов на исследование искусственного интеллекта. Теперь издание Reuters со ссылкой на своего информатора сообщило, что сначала выйдет отдельное приложение, а затем компания добавит Ernie Bot в свою поисковую систему.

Baidu заявила, что Ernie – это большая языковая модель на основе искусственного интеллекта, которая постепенно развилась до способности выполнять такие задачи как понимание языка, генерирование языка и преобразование текста в изображение.

Рынок реагирует

Эта новость привела к тому, что котируемые на Гонконгской бирже акции гиганта поисковой системы Baidu сразу выросли на 15,3%.

Акции других китайских компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, также выросли, поскольку глобальный ажиотаж вокруг сенсационного чат-бота ChatGPT подтолкнул спекулятивные ставки на новую технологию.

Всего через два месяца после запуска ChatGPT, который может генерировать статьи, эссе, шутки и даже стихи в ответ на текстовые запросы, был признан наиболее быстрорастущим потребительским приложением в истории.

Это побудило многие технологические компании удвоить усилия в развитии распиаренной технологии генеративного искусственного интеллекта, которая еще недавно существовала скорее на заднем плане.

К примеру, Google объявила "красный код" и ускоренными темпами завершает разработку собственного аналога ChatGPT, который собирается внедрить в поисковую систему после того, как о том же объявила Microsoft для своего поисковика Bing.

Google анонсировал еще недоработанный чат-бот Bard вчера, 6 февраля, а Microsoft готовит презентацию сегодня, 7 февраля.

Это означает, что технология пойдет дальше, чем ChatGPT, который работает только с текстом и вообще недоступен в Китае. У компании OpenAI есть другая нейросеть для генерирования изображений по текстовому описанию, которая называется DALL·E