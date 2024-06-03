Секретный космический самолет Китая выбросил в космос неизвестный объект

Загадочный китайский космический самолет Shenlong выпустил на орбиту новый объект. Это уже седьмой подобный случай за последние шесть месяцев, но никто до сих пор не знает, что именно он выбрасывает и с какой целью.

Что известно

Произошло это 24 мая на высоте 600 километров над поверхностью Земли. Эксперты за пределами Китая точно не знают, что это за объект, но считают, что это может быть небольшой спутник или часть оборудования, выброшенная перед тем, как корабль сойдет с орбиты.

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Космические силы США отслеживают этот самолет с тех пор, как он стартовал на борту ракеты Long March 2F с космодрома Цзюцюань 14 декабря. О нем известно немного, хотя он похож на секретный космический самолет Boeing X-37B, разработанный в США, который способен осуществлять многолетние экспедиции на орбиту. Китайский секретный космический самолет впервые стартовал в 2020 году и пробыл на орбите всего два дня. Однако во время своего второго путешествия, которое началось в конце 2022 года, он пробыл в космосе 276 дней.

Следующие изображения показывают Shenlong (первый рендер) по сравнению с Boeing X-37B (второй рендер). Это не настоящие снимки, а лишь компьютерные изображения, какими их представляют художники на основе описаний. Если самолет Boeing мы несколько раз видели, то китайский аппарат держится в строгой тайне.

Вскоре после запуска в прошлом году "Шэньлун" (что означает "Божественный дракон") развернул шесть меньших объектов, каждый из которых, как оказалось, излучал какой-то сигнал. До сих пор китайские официальные лица хранили тайну относительно самолета и его деятельности, не раскрывая природу таинственных объектов и даже не признавая их существование.

После работы на орбите в течение определенного времени экспериментальный космический корабль вернется к назначенному месту посадки в Китае. В течение этого периода он будет осуществлять проверку технологий многоразового использования и космические научные эксперименты, как и планировалось, оказывая техническую поддержку мирному использованию космоса,

– сообщило китайское государственное агентство Синьхуа ранее.

Мы не можем утверждать, что технология имеет военное применение, однако вряд ли можно ожидать от Китая чего-то другого в нынешних условиях.

Космический самолет X-37B американских военных также находится на околоземной орбите. Аппарат стартовал 28 декабря на ракете SpaceX Falcon Heavy. Тот факт, что обе миссии работают одновременно, "вероятно, не является совпадением", – сказал в интервью журналу Air & Space Forces начальник космических операций Космических сил США Б. Ченс Зальцман.