Китайский "Starship" совершил успешный 12-километровый полет
Источник:SCMP
В воскресенье, 23 июня, Китай объявил о значительном прогрессе в развитии ракетных технологий многоразового использования, осуществив успешный полет прототипа, разработанного государственной компанией.
Шанхайская академия технологий космических полетов (SAST), входящая в состав Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), сообщила, что ее прототип ракеты поднялся на высоту 12 километров и плавно приземлился, опередив усилия нескольких частных компаний страны.
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Вот что известно о многоразовой китайской ракете
Ракета многоразового использования использует топливную пару метан-кислород. Ранее частные китайские компании, такие как Space Pioneer, iSpace, Galactic Energy, Deep Blue Aerospace, CAS Space и Orienspace, проводили испытания на высоте 300-350 метров. Однако достижение SAST устанавливает новую планку: до конца года планируется достичь высоты 70 километров, а к 2025 году запустить в космос более крупную ракету.
Прототип, диаметром 3,8 метра, оснащен тремя двигателями Yunlong, изготовленными компанией Jiuzhou Yunjian из провинции Аньхой. Полноразмерная ракета будет оснащена семью такими двигателями.
Как прошел полет
- Во время испытания ракета поднялась на высоту 12 километров перед спуском.
- На высоте 50 метров над землей развернулись четыре посадочные "ноги", что позволило осуществить точную и мягкую посадку на определенную площадку.
- Весь полет, длившийся шесть минут, был задокументирован в режиме реального времени и с помощью симуляции.
Испытание продемонстрировало надежность конструкции ракеты и ее систем управления полетом и посадкой.
Видео полета многоразовой китайской ракеты:
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Этот успех ставит китайского государственного разработчика впереди частных конкурентов внутри страны, которые все еще испытывают подобные технологии на меньших высотах.
Например, в январе LandSpace испытала свою ракету многоразового использования "Чжуке-3", которая поднялась на высоту около 350 метров во время 60-секундного полета.
Кроме того, государственная Китайская академия ракетостроения разрабатывает многоразовую версию ракеты "Чанчжэн-10", предназначенную для доставки тайконавтов на Луну. Первый полет этой ракеты запланирован на 2026 год, а миссия по высадке астронавтов на Луну – на 2030 год.