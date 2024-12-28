Когда первые сложные растения колонизировали сушу

Первые формы жизни, как известно, появились в воде. Из простейших одноклеточных организмов они постепенно развивались до многоклеточных сложных форм, формировали первые органы и конечности, и наконец вышли на сушу. Похожим образом появились и растения. Ученые определили, когда первые из них покинули океан.

Экспансия растений на сушу является определяющей вехой в развитии жизни на Земле. Колонизация связана с рядом важных инноваций в плане строения, анатомии и биохимии растений, трансформировавших глобальные биогеохимические циклы и климатические условия на планете, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

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Детали открытия

Исследователи из Китая выяснили, что сложные растения колонизировали сушу 444 миллиона лет назад. Это несколько раньше, чем всегда считалось.

Палеохимики изучили изотопы ртути в отложениях палеозойской эры. Анализ древних отложений почвы показал, что колонизация суши сложно устроенными растениями произошла на 14 миллионов лет раньше – в начале силурийской эпохи.

Ученые проанализировали части ртути-199 и ртути-200 в породах, сформировавшихся в разные эпохи палеозойской эры 520-250 миллионов лет назад. Замеры показали, что низкие частицы изотопов характерны не только для отложений середины девонской эры, но и для пород, сформировавшихся 444 миллиона лет назад. Ранее палеонтологи опирались на возраст отпечатков куксонии – древнейшего ископаемого сухопутного растения Земли.

Первые растения, похожие на деревья по своему строению, появились примерно 400 миллионов лет назад – в середине девонского периода.

Примитивные сосудистые растения возникли в середине силурийской эры – около 430 миллионов лет назад.

После этого произошла одна из самых масштабных экологических перестроек в истории Земли — колонизация суши растениями и насыщение атмосферы рекордно большим количеством кислорода.

Исследователи могут пока лишь предполагать, как выглядели эти доисторические растения. Впрочем, в окаменелостях сохранились полноценные корневые системы и стволы деревьев. Они мало похожи на современные – вместо листьев у них была фотосинтезирующая кора, и сами деревья напоминали скорее гигантскую кукурузу или камыши.