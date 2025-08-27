Астрономы с помощью космических телескопов SPHEREx и James Webb получили новые данные о составе межзвездной кометы 3I/ATLAS. Этот третий известный межзвездный объект, посетивший Солнечную систему, оказался богатым на углекислый газ и содержит водяной лед. Времени на его изучение мало, ведь комета скоро навсегда покинет пределы нашей видимости.

Объект 3I/ATLAS был замечен в Солнечной системе в июле и он официально считается третьим межзвездным объектом, открытым людьми. Ученые до сих пор пытаются понять природу его происхождения, поэтому применили для его изучения два мощных телескопа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBCSkyatNightMagazine.

Что удалось узнать о межзвездном госте?

Комета 3I/ATLAS, замороженный шар пыли и льда из глубокого космоса, сейчас временно находится в нашей Солнечной системе. Ее обнаружили 1 июля 2025 года с помощью обзорного телескопа ATLAS в Чили.

Этот объект не представляет угрозы для Земли, поскольку пролетит на расстоянии не менее 240 миллионов километров.

3I/ATLAS является лишь третьим известным межзвездным объектом, попавшим в Солнечную систему, после 1I/Oumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019 году. Поскольку комета впоследствии продолжит свое путешествие по вселенной и исчезнет навсегда, астрономы используют мощные обсерватории для ее изучения.

Наблюдения, проведенные космическими телескопами NASA, раскрыли больше деталей о ее химическом составе.

SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) наблюдал за кометой с 7 по 15 августа 2025 года. Анализ света, идущего от кометы, показал большое количество углекислого газа в ее коме (газообразной атмосфере) и наличие водяного льда в ядре. В это время объект находился на расстоянии около 470 миллионов километров от Солнца.



Вид на комету 3I/ATLAS, как ее видит SPHEREx / Фото NASA NASA/SPHEREx

Телескоп James Webb наблюдал за кометой 6 августа 2025 года с помощью своего спектрографа ближнего инфракрасного диапазона. Его данные также подтвердили, что комета богата углекислым газом и содержит водяной лед, водяной пар, окись углерода и сульфид карбонила.



3I/ATLAS в объективе телескопа Джеймса Уэбба / Фото NASA/JWST

Комету можно будет наблюдать до сентября 2025 года, после чего она станет слишком близкой к Солнцу для осмотра с Земли. Она снова появится в начале декабря 2025 года, а затем навсегда покинет нашу Солнечную систему.

