Забили: Tesla и SpaceX теперь жалуются Трампу на его тарифы, которые вредят бизнесу Илона Маска

Илон Маск поддерживает разрушительную деятельность Дональда Трампа только тогда, когда она касается кого-то другого, а не его. Как выяснили журналисты, Tesla обратилась к администрации Трампа с предупреждением, что новые тарифы могут вызвать скачок ее производственных затрат. Наряду с этим SpaceX направила похожее письмо, в котором критикуются иностранные пошлины и сборы за спутниковые услуги.

Илону Маску нужны привилегии

Оба письма появились на фоне усиления торговой напряженности между США и другими странами. Тарифы Трампа вызывают беспокойство у многих американских компаний, которые зависят от глобальных цепей поставок. Tesla и SpaceX – только две компании из тысяч, которые уже пострадали, или пострадают в ближайшее время – демонстрируют, как торговая политика может повлиять на различные секторы экономики, от производства электромобилей до спутниковой связи, сообщает 24 Канал в своем обзоре американской прессы.

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Жалобы от Tesla

Автомобильная компания Илона Маска направила в администрацию Трампа письмо, в котором предупредила, что тарифы могут привести к увеличению затрат на производство автомобилей в США, а следовательно и на конечную цену продукта. Кроме того, большую угрозу несут тарифы, которые другие страны могут ввести в ответ. Компания также подчеркнула, что, несмотря на усилия по локализации цепи поставок, некоторые компоненты приходится импортировать. Эти компоненты могут стать мишенью для иностранных правительств, которые захотят наказать США за торговую войну.

Стоит отметить, что появление Tesla появилось на фоне значительного падения стоимости акций компании. Учитывая это, а также бешеное уменьшение продаж по всему миру , влияние тарифов может стать последним гвоздем в крышку гроба Tesla.

Письмо датировано вторником, на следующий день после падения цены акций Tesla на 14%, которое уничтожило все прибыли, полученные фирмой после победы Трампа в ноябре. По данным Financial Times, текст не подписан ни одним должностным лицом, поскольку никто не хочет потерять работу из-за отправки такого послания президенту. Непонятно, знал ли Маск о письме до того, как его прислали. Сам он это не комментирует, но вряд ли для кого-то будет сюрпризом, если позже выяснится, что он сам все это и организовал, учитывая его послужной список с фейковыми аккаунтами в соцсети X, где он общается сам с собой, расхваливая то, каким замечательным отцом он является для своих детей со странными именами.

SpaceX присоединяется к флешмобу

SpaceX, в отличие от Tesla, сосредоточилась на проблемах, связанных с глобальным рынком спутниковой связи Starlink. Компания пожаловалась на "регуляторные сложности и торговые барьеры" почти в каждой стране, где она работает. В частности, SpaceX указала на необходимость уплаты за доступ к беспроводному спектру, импортные пошлины на терминалы Starlink и обязательную координацию с местными операторами.

SpaceX утверждает, что эти ограничения искусственно завышают стоимость услуг Starlink и сдерживают рост компании на глобальном рынке и мешают лидерству США в космической сфере.

Особенно остро стоит вопрос импортных пошлин на терминалы, которые, по словам компании, значительно увеличивают стоимость оборудования в некоторых странах. SpaceX заявляет, что ее конкуренты используют все это, чтобы препятствовать компании предоставлять "качественные и дешевые услуги клиентам", которые ищут спутниковый интернет.

Starlink, принадлежащая SpaceX, управляет крупнейшим в мире спутниковым интернет-созвездием и пока занимает прочные позиции на рынке спутникового интернета. Но это может скоро измениться. По крайней мере, в Европе, где правительства уже ищут местную замену изменчивому Маску.

Стоит отметить, что SpaceX подписала соглашение с индийской компанией Airtel для запуска Starlink в Индии, что может заменить европейский рынок, если там откажутся от услуг Илона Маска. Но до момента внедрения еще много времени и немало преград. Экспансия на индийский рынок зависит от получения разрешений, а затем от развития инфраструктуры. Поэтому это точно не произойдет в ближайшие дни или даже месяцы, что ставит компанию в затруднительное положение в условиях, когда весь мир больше не доверяет Соединенным Штатам и их продукции из-за действий Трампа и Маска.