Американская компания создает собственную "Дію", но это не то, что вы думаете
Разработчики браузера Arc, который недавно поднял много шума в интернете, взялись за разработку нового приложения. Это тоже будет браузер, но его главной фишкой станет встроенный искусственный интеллект. Вместо того, чтобы внедрить ИИ в текущие продукты, компания почему-то решила создать отдельный. Назвали его "Dia".
Детали
Arc Browser уже вышел как для компьютеров, так и для обеих мобильных операционных систем. Поэтому когда компания анонсирует новый продукт, это означает что-то отдельное и не связанное с предыдущими предложениями. Действительно, из опубликованного видео становится понятно, что Dia – это не какое-то расширение или дополнение к Arc, а самостоятельный браузер с собственными функциями. Ожидается, что его запуск состоится в начале 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.
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ИИ не будет существовать как приложение. Или кнопки. Мы считаем, что это будет совершенно новая среда, построена на основе браузера,
– говорится на сайте компании.
В видеоролике генеральный директор Browser Company Джош Миллер показал ранние прототипы некоторых функций браузера.
- Он интегрируется с вашими сайтами, такими как почта или интернет-магазины, и может помогать выполнять различные действия, в том числе поиск, написание, автоматизацию действий, резюмирование увиденного, анализ, вставку информации из других открытых вкладок в письма и многое другое.
- Пользователи могут вводить команды в адресной строке для выполнения различных действий, например, получить документ на основе описания, отправить его кому-то на основе вашего любимого почтового клиента, который вы используете в браузере, и запланировать встречу в календаре с помощью подсказки на естественном языке.
- Инструмент понимает то, что вы просматриваете в данный момент и может как предлагать несколько вероятных следующих действий (тогда достаточно нажать на нужное предложение в виде кнопки), так и выполнять ваши уникальные запросы.
- В одном из случаев, которые нам показали в видео, пользователь открывает электронное письмо, в котором содержится список нужных товаров для какого-то проекта. Он нажимает на кнопку в виде большого фиолетового курсора и выбирает готовое предложение "Добавить предметы в корзину на Amazon. После этого браузер фактически берет управление на себя. Он анализирует письмо, самостоятельно открывает Amazon, проводит поиск необходимых товаров и добавляет их в корзину. Нам не показали, может ли система самостоятельно полностью завершить покупку, или только формирует корзину.
- Другой пример показывает, как браузер просматривает таблицу Notion, заполненную деталями об участниках видеосъемки. Dia может отправить электронное письмо каждому участнику отдельно.
Демонстрация Dia: видео
Некоторые из этих функций не являются уникальными и присутствуют в том или ином виде как в самих браузерах, так и в различных ИИ помощниках. Поэтому мы не узнаем об их полезности или уникальности, пока не начнем пользоваться Dia.
Browser Company не единственная, кто думает о создании ИИ-помощника, который будет понимать интерфейс и выполнять задачи за вас. Многие стартапы имеют тестовые версии, а такие разработчики, как Anthropic, хотят встроить аналогичную функцию прямо в свою большую ИИ-модель.
В прошлом месяце Джош Миллер также говорил о будущих новых продуктах, заявив, что они, возможно, создадут источники дохода для компании, поскольку сейчас она не зарабатывает ничего. Это означает, что Dia может быть частично или полностью платным продуктом.