Сторонники теорий заговоров начали атаковать метеорологические радары в США, считая их секретным погодным оружием. В ответ на угрозы Национальная метеорологическая служба сделала заявление и объявила повышенный уровень опасности.

Американцы верят в теории заговоров

Хотя США считаются центром мировой науки, эта же страна лидирует по количеству сторонников теорий заговоров среди развитых стран. 80% американцев сами признают, что верят в хотя бы одну теорию заговора. Из них 41% верит, что тайная группа людей управляет миром, а 20% считают, что правительство использует вакцины для чипирования людей. Особенно распространена такая ситуация среди республиканцев, которые также демонстрируют более низкий уровень образования, чем избиратели-демократы. Они, например, верят, что демократы ежегодно намеренно направляют ураганы на республиканские штаты, в частности Флориду, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Теперь Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило об угрозе нападения на метеорологические радары со стороны враждебно настроенных "активистов". Причина – конспирологические убеждения о том, что эти системы являются так называемым "метеорологическим оружием". Как отмечается во внутреннем письме службы безопасности NOAA, разосланном в понедельник, радары системы NEXRAD стали мишенью антиправительственной группировки под названием "Veterans on Patrol". Ее участники считают, что эти установки используются для контроля климата, и открыто призывают к атакам на объекты по всей стране.

Группа, известная своими ультраправыми взглядами, антииммиграционной позицией и христианским национализмом, активизировала как физические, так и онлайн-диверсии против офисов Национальной метеорологической службы (NWS). Согласно письму, предоставленным CNN, активисты призывают учиться проникать на объекты NEXRAD для выявления уязвимых мест, которые можно использовать для их полного уничтожения.

Система NEXRAD – это сеть из примерно 160 доплеровских радаров, которую NOAA использует с 1990-х годов для прогнозирования гроз и торнадо. Ее поддерживают также Федеральное авиационное управление и ВВС США. Несмотря на то, что система NEXRAD работает десятилетиями и является критически важной для метеорологических прогнозов, представители "Veterans on Patrol" убеждены, что эти радары могут управлять погодой, намеренно создавая опасность для обычных людей.

Их представления о "погодном оружии" не новые – еще в 2023 году лидер группы Майкл Льюис Артур Мейер заявлял, что ураган Гелен, который ударил по Северной Каролине, Флориде и Джорджии, был искусственно создан с целью уничтожения американских граждан с помощью "оружия направленной энергии".

В то же время, после разрушительных ураганов Хелен и Милтон, в соцсетях и даже среди отдельных республиканских политиков распространялись следующие теории заговора:

Правительство США якобы намеренно "управляет погодой" или "создает ураганы", чтобы нанести вред республиканским штатам или достичь политических целей.

Чиновники намеренно задерживают или ограничивают помощь пострадавшим регионам, если там преобладают республиканцы.

Ураганы используются для "зачистки" территорий, чтобы корпорации могли получить доступ к природным ресурсам, например, лития.

Федеральные средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия якобы направляются на помощь мигрантам или используются не по назначению.

Отдельные политики, в частности Марджори Тейлор Грин, открыто заявляли о возможности контроля погоды правительством США.

Майкл Льюис Артур Мейер также вмешивался в работу местных мобильных башен, пытаясь "остановить военную операцию против человечества", а затем под видом помощи после урагана пытался укорениться в местных общинах, продвигая антиправительственные идеи и создавая препятствия для официальных служб.

Сейчас угроза со стороны этой группы выглядит особенно критической, поскольку NWS страдает от кадрового дефицита. Из-за сокращений, инициированных администрацией Трампа и правительственным офисом эффективности Илона Маска, в агентстве не закрыто более 90 должностей для технического персонала, который должен был бы обслуживать радарные системы и в случае угрозы их защищать.

В ответ на новые угрозы NWS усиливает меры безопасности – сотрудники, которые работают на удаленных объектах, должны передвигаться только в парах или группах, во избежание возможных атак.