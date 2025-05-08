Американці вірять у теорії змов

Хоча США вважаються центром світової науки, ця ж країна лідирує за кількістю прихильників теорій змов серед розвинених країн. 80% американців самі визнають, що вірять у принаймні одну теорію змови. З них 41% вірить, що таємна група людей керує світом, а 20% вважають, що уряд використовує вакцини для чипування людей. Особливо поширеною така ситуація є серед республіканців, які також демонструють нижчий рівень освіти, ніж виборці-демократи. Вони, наприклад, вірять, що демократи кожного року навмисно спрямовують урагани на республіканські штати, зокрема Флориду, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Тепер Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомило про загрозу нападу на метеорологічні радари з боку вороже налаштованих "активістів". Причина – конспірологічні переконання про те, що ці системи є так званою "метеорологічною зброєю". Як зазначається у внутрішньому листі служби безпеки NOAA, розісланому в понеділок, радари системи NEXRAD стали мішенню антиурядового угруповання під назвою "Veterans on Patrol". Його учасники вважають, що ці установки використовуються для контролю клімату, і відкрито закликають до атак на об’єкти по всій країні.

Група, що відома своїми ультраправими поглядами, антиімміграційною позицією та християнським націоналізмом, активізувала як фізичні, так і онлайн-диверсії проти офісів Національної метеорологічної служби (NWS). Згідно з листом, наданим CNN, активісти закликають вчитися проникати на об’єкти NEXRAD задля виявлення вразливих місць, які можна використати для їх повного знищення.

Система NEXRAD – це мережа з приблизно 160 доплерівських радарів, яку NOAA використовує з 1990-х років для прогнозування гроз і торнадо. Її підтримують також Федеральне авіаційне управління та ВПС США. Попри те, що система NEXRAD працює десятиліттями і є критично важливою для метеорологічних прогнозів, представники "Veterans on Patrol" переконані, що ці радари можуть керувати погодою, навмисно створюючи небезпеку для звичайних людей.

Їхні уявлення про "погодну зброю" не нові – ще у 2023 році лідер групи Майкл Льюїс Артур Мейєр заявляв, що ураган Гелен, який вдарив по Північній Кароліні, Флориді та Джорджії, був штучно створений з метою знищення американських громадян за допомогою "зброї спрямованої енергії".

У той самий час, після руйнівних ураганів Гелен і Мілтон, у соцмережах та навіть серед окремих республіканських політиків ширилися такі теорії змови:

Уряд США нібито навмисно "керує погодою" або "створює урагани", щоб завдати шкоди республіканським штатам чи досягти політичних цілей.

Чиновники навмисно затримують або обмежують допомогу постраждалим регіонам, якщо там переважають республіканці.

Урагани використовуються для "зачистки" територій, щоб корпорації могли отримати доступ до природних ресурсів, наприклад, літію.

Федеральні кошти на ліквідацію наслідків стихійного лиха нібито спрямовуються на допомогу мігрантам або використовуються не за призначенням.

Окремі політики, зокрема Марджорі Тейлор Грін, відкрито заявляли про можливість контролю погоди урядом США.

Майкл Льюїс Артур Мейєр також втручався в роботу місцевих мобільних веж, намагаючись "зупинити військову операцію проти людства", а згодом під виглядом допомоги після урагану намагався вкоренитися в місцевих громадах, просуваючи антиурядові ідеї та створюючи перешкоди для офіційних служб.

Зараз загроза з боку цієї групи виглядає особливо критичною, оскільки NWS потерпає від кадрового дефіциту. Через скорочення, ініційовані адміністрацією Трампа та урядовим офісом ефективності Ілона Маска, в агентстві не закрито понад 90 посад для технічного персоналу, який повинен був би обслуговувати радарні системи і в разі загрози їх захищати.

У відповідь на нові загрози NWS посилює заходи безпеки – співробітники, які працюють на віддалених об’єктах, повинні пересуватись лише в парах або групах, щоб уникнути можливих атак.