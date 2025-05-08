Американці вірять у теорії змов
Хоча США вважаються центром світової науки, ця ж країна лідирує за кількістю прихильників теорій змов серед розвинених країн. 80% американців самі визнають, що вірять у принаймні одну теорію змови. З них 41% вірить, що таємна група людей керує світом, а 20% вважають, що уряд використовує вакцини для чипування людей. Особливо поширеною така ситуація є серед республіканців, які також демонструють нижчий рівень освіти, ніж виборці-демократи. Вони, наприклад, вірять, що демократи кожного року навмисно спрямовують урагани на республіканські штати, зокрема Флориду, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Тепер Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомило про загрозу нападу на метеорологічні радари з боку вороже налаштованих "активістів". Причина – конспірологічні переконання про те, що ці системи є так званою "метеорологічною зброєю". Як зазначається у внутрішньому листі служби безпеки NOAA, розісланому в понеділок, радари системи NEXRAD стали мішенню антиурядового угруповання під назвою "Veterans on Patrol". Його учасники вважають, що ці установки використовуються для контролю клімату, і відкрито закликають до атак на об’єкти по всій країні.
Група, що відома своїми ультраправими поглядами, антиімміграційною позицією та християнським націоналізмом, активізувала як фізичні, так і онлайн-диверсії проти офісів Національної метеорологічної служби (NWS). Згідно з листом, наданим CNN, активісти закликають вчитися проникати на об’єкти NEXRAD задля виявлення вразливих місць, які можна використати для їх повного знищення.
Система NEXRAD – це мережа з приблизно 160 доплерівських радарів, яку NOAA використовує з 1990-х років для прогнозування гроз і торнадо. Її підтримують також Федеральне авіаційне управління та ВПС США. Попри те, що система NEXRAD працює десятиліттями і є критично важливою для метеорологічних прогнозів, представники "Veterans on Patrol" переконані, що ці радари можуть керувати погодою, навмисно створюючи небезпеку для звичайних людей.
Їхні уявлення про "погодну зброю" не нові – ще у 2023 році лідер групи Майкл Льюїс Артур Мейєр заявляв, що ураган Гелен, який вдарив по Північній Кароліні, Флориді та Джорджії, був штучно створений з метою знищення американських громадян за допомогою "зброї спрямованої енергії".
У той самий час, після руйнівних ураганів Гелен і Мілтон, у соцмережах та навіть серед окремих республіканських політиків ширилися такі теорії змови:
- Уряд США нібито навмисно "керує погодою" або "створює урагани", щоб завдати шкоди республіканським штатам чи досягти політичних цілей.
- Чиновники навмисно затримують або обмежують допомогу постраждалим регіонам, якщо там переважають республіканці.
- Урагани використовуються для "зачистки" територій, щоб корпорації могли отримати доступ до природних ресурсів, наприклад, літію.
- Федеральні кошти на ліквідацію наслідків стихійного лиха нібито спрямовуються на допомогу мігрантам або використовуються не за призначенням.
- Окремі політики, зокрема Марджорі Тейлор Грін, відкрито заявляли про можливість контролю погоди урядом США.
Майкл Льюїс Артур Мейєр також втручався в роботу місцевих мобільних веж, намагаючись "зупинити військову операцію проти людства", а згодом під виглядом допомоги після урагану намагався вкоренитися в місцевих громадах, просуваючи антиурядові ідеї та створюючи перешкоди для офіційних служб.
Зараз загроза з боку цієї групи виглядає особливо критичною, оскільки NWS потерпає від кадрового дефіциту. Через скорочення, ініційовані адміністрацією Трампа та урядовим офісом ефективності Ілона Маска, в агентстві не закрито понад 90 посад для технічного персоналу, який повинен був би обслуговувати радарні системи і в разі загрози їх захищати.
У відповідь на нові загрози NWS посилює заходи безпеки – співробітники, які працюють на віддалених об’єктах, повинні пересуватись лише в парах або групах, щоб уникнути можливих атак.