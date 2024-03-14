Корабль Starship разбился во время спуска на Землю

В четверг, 14 марта, компания SpaceX осуществила успешный третий тестовый полет корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Корабль успешно достиг орбиты Земли и начал возвращение демонстрируя фантастические кадры. Несмотря на выполнение большинства запланированных шагов миссии Starship не удалось осуществить приводнение.

Как сообщает 24 Канал, на момент написания новости SpaceX во время трансляции объявила, что потеряла связь с кораблем и подтвердила что он разбился во время спуска.

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По плану Starship должен был приводниться в Индийском океане, если бы фаза спуска прошла по плану.

А однако, это лишь тестовый полет, который доказал, что компания хорошо поработала над предыдущими ошибками и достигла новых высот в буквальном смысле.

И пока мы будем ждать данные, относительно полета и даты новых испытаний, рекомендуем насладиться невероятной красоты кадрами вхождения Starship в атмосферу.

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Напомним, что SpaceX планирует использовать Starship для полетов на орбиту, регулярных полетов Земля-Космос, а также для полетов на Луну и Марс.