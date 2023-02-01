Потерянный в самолете кошелек посетил 35 городов – владелец отследил его с помощью AirTag

Пассажир American Airlines Джон Льюис заявил, что его кошелек, содержащий метку Apple AirTag, был оставлен в одном из самолетов компании. Авиакомпания заявила, что ее попытки найти кошелек оказались безуспешными. Однако Льюис смог отследить перемещение своего кошелька с помощью функции местонахождения AirTag и увидел, что он побывал в 35 разных городах.

Как такое вообще произошло

Льюис как раз пытался пересесть с одного рейса на другой и внезапно оказался в досадном положении, когда обнаружил, что его кошелек исчез. Однако он смог воспользоваться сетью Find My, подключенной к AirTag, чтобы отследить местонахождение своего кошелька, который, как он утверждал, все еще находился в самолете American Airlines. Авиакомпания, однако, утверждала, что тщательно обыскала самолет и не нашла никаких следов кошелька.

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Этот случай безусловно отмечает преимущества наличия трекеров вроде AirTag для путешественников, поскольку устройство оказалось полезным для отслеживания потерянного багажа в нескольких случаях. Однако следует отметить, что AirTag не всегда точен и может сработать не в каждой ситуации. Несмотря на ограничения, AirTag все еще остается полезным инструментом для путешественников.

Что мы знаем о трекере AirTag

Apple AirTag – это небольшое, круглое отслеживающее устройство, которое можно прикрепить к предметам вроде кошелька, сумки и даже дистанционки. Он имеет ряд полезных функций, среди которых: