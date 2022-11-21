В видеоролике, опубликованном в пятницу, на переднем плане мы виден сам космический корабль Orion, а вдали за ним видна полуосвещенная Луна. К моменту публикации заметки Orion уже почти подлетел к спутнику.

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Луна близко

На третий день миссии Artemis 1 корабль Orion маневрировал своими солнечными панелями и зафиксировал Луну на камеру, установленную на конце одной из них,

– говорится в заявлении NASA.

Агентство запустило Orion в среду, 16 ноября, на SLS, самой мощной ракете в мире. Orion совершит 25-дневный полет на Луну, сделает два витка и вернется на Землю 11 декабря. На борту Orion находятся три манекена, которые используются, в частности, для измерения уровня радиации во время полета. Лунная посадка с экипажем запланирована во время другой миссии 2025 года.

Отметим, что Orion оснащен 24 камерами, установленными в разных точках аппарата.

Запись камеры, установленной на борту Ориона: видео

Первый облет Луны состоится уже сегодня, 21 ноября. Orion максимально приблизится к Луне во время пролета. Расстояние будет составлять всего 100 километров. Второе сближение состоится 25 ноября. NASA производит онлайн-трансляцию пролета.

Пока что полет Orion проходит без больших проблем. Операторы миссии NASA говорят, что аппарат превзошел их ожидания, несмотря на незначительные сбои, когда инженеры узнали, как космический корабль работает в далеком космосе.