У відеоролику, опублікованому в п'ятницю, на передньому плані ми видно сам космічний корабель Orion, а вдалині за ним видно напівосвітлений Місяць. На момент публікації замітки Orion уже майже підлетів до супутника.

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Місяць близько

На третій день місії Artemis 1 корабель Orion маневрував своїми сонячними панелями і зафіксував Місяць на камеру, встановлену на кінці однієї з них,

– ідеться в заяві NASA.

Агентство запустило Orion у середу, 16 листопада, на SLS, найпотужнішій ракеті у світі. Orion здійснить 25-денний політ на Місяць, зробить два витки і повернеться на Землю 11 грудня. На борту Orion перебувають три манекени, яких використовують, зокрема, для вимірювання рівня радіації під час польоту. Посадка на Місяць з екіпажем запланована під час іншої місії 2025 року.

Зазначимо, що Orion оснащений 24 камерами, встановленими в різних точках апарата.

Запис камери, встановленої на борту Оріона: відео

Перший обліт Місяця відбудеться вже сьогодні, 21 листопада. Orion максимально наблизиться до Місяця під час прольоту. Відстань становитиме всього 100 кілометрів. Друге зближення відбудеться 25 листопада. NASA проводить онлайн-трансляцію прольоту.

Поки що політ Orion проходить без великих проблем. Оператори місії NASA кажуть, що апарат перевершив їхні очікування, попри незначні збої, коли інженери дізналися, як космічний корабель працює в далекому космосі.