SpaceX загрязняет окружающую среду в Техасе, но регуляторные органы закрывают на это глаза

Компания SpaceX попала под критику и обвинения из-за массового загрязнения воды на своей стартовой площадке Бока-Чика в Техасе. Несмотря на неоднократные нарушения, власти региона критикуют за снисходительное отношение к частной космической компании.

По данным CNBC, компания использовала систему тушения пламени ракетного двигателя на своем объекте в Бока-Чика без официального разрешения. Эта система была установлена вскоре после первого запуска Starship 20 апреля 2023 года, который нанес значительный ущерб стартовой площадке и окружающей среде.

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После разрушительного апрельского запуска SpaceX быстро построила новый стартовый стол, оборудованный системой водяного подавления. Однако выяснилось, что компания не имела необходимых разрешений на установку и эксплуатацию этой системы, несмотря на то, что она использовалась во время трех следующих тестовых запусков Starship.

Расследование загрязнения

6 августа 2023 года в офис Техасской комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ) в Гарлингене была подана жалоба о несанкционированном сбросе сточных вод с площадки Бока-Чика. Инспекторы TCEQ провели полугодовое расследование, которое содержало запросы к SpaceX.

13 марта 2024 года TCEQ сообщила SpaceX о нарушении Закона о чистой воде и других нормативных актов.

SpaceX должна была отреагировать на эти нарушения в течение 30 дней, но затянула свой ответ примерно на 110 дней.

Что ответили в компании Маска

В 483-страничном отчете, поданном SpaceX в TCEQ, не рассматривался конкретный вопрос сброса сточных вод на объекте в Бока-Чика. Зато в отчете утверждалось, что поскольку другие разрешения на полеты от FAA и экологических регуляторов были действительными, никаких проблем с запусками не возникало.

Однако в отчете содержались данные, вызывающие беспокойство, например, уровень ртути в сточных водах составлял 113 мкг/л, что значительно превышало критическую норму 2,1 мкг/л.

Несмотря на это, SpaceX отметила что в сточных водах не было обнаружено "ни одного уровня ртути, который можно было бы обнаружить". Эксперты утверждают, что такие нарушения обычно приводят к уголовному преследованию, а это означает, что должностным лицам SpaceX могут грозить штрафы или уголовные обвинения. А тем не менее, регуляторные органы, похоже, приняли минимальные меры против компании.

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Критики утверждают, что SpaceX и Илон Маск получают преференции, что позволяет им обходить правила, которые обычно приводят к серьезным последствиям для других компаний.