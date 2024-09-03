Компания строит аккумулятор, который будет хранить в 130 миллионов раз больше энергии, чем ноутбук

Энергетический стартап планирует построить крупнейшую в мире аккумуляторную батарею в Линкольне, штат Мэн, чтобы помочь уменьшить нагрузку на энергосистему региона. Проект финансируется Министерством энергетики США, которое выделило 147 миллионов долларов в виде грантов на создание амбициозного решения для хранения энергии.

Детали проекта

Если текущие планы останутся неизменными, батарея будет способна хранить 8 500 мегаватт-часов (МВт-ч) энергии, сообщили представители компании Form Energy, которая стоит за проектом. По словам Матео Харамилло, генерального директора и соучредителя Form Energy, система аккумуляторов будет иметь наибольшую энергоемкость из всех объявленных в мире. Текущий рекорд принадлежит хранилищу энергии Edwards and Sanborn Solar-plus-storage в Калифорнии, которое использует более 120 000 батарей для хранения 3 287 МВт-ч.

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Чтобы представить эти 8500 МВт-ч энергии в контексте, Freeing Energy подсчитала, что этого количества хватит, что один электромобиль проехал 5800 километров. Если бы вы могли каким-то образом подключить систему аккумуляторов Form Energy к этому электромобилю (например, положить батареи в багажник), то могли бы проехать примерно 50 миллионов километров на одном заряде. Этого достаточно, чтобы обогнуть Землю 1228 раз.

Как это работает

Емкость лучших ноутбуков составляет примерно 65 Вт-ч, а это означает, что такая батарея может хранить в 130 миллионов раз больше энергии.

Аккумуляторная батарея будет построена с использованием новой системы железо-воздушных батарей Form Energy, которая работает по принципу "обратимого ржавления". Коротко говоря, когда батарея разряжается, она поглощает кислород из воздуха и превращает железо внутри батареи в ржавчину. Затем, когда батарея перезаряжается, процесс происходит наоборот - ржавчина снова превращается в железо, а кислород высвобождается в воздух.

По словам представителей Form Energy, система хранения будет состоять из нескольких отдельных батарейных модулей, каждый из которых будет размером со стиральную машину. Каждый модуль будет содержать примерно 50 элементов высотой 1 метр, которые содержат железные и воздушные электроды, а также невоспламеняющийся раствор электролита на водной основе.

Перспективы

Хотя обещание создать самую большую в мире батарею является заманчивым, компания уже имеет шесть масштабных проектов на стадии реализации, и ни один из них еще не завершен. Первый, который должен быть завершен, - это пилотный проект на 150 МВт-ч, построенный в партнерстве с Great River Energy в Кембридже, штат Миннесота, за которым следует гораздо больший – на 1500 МВт-ч в соседнем Беккере, который должен быть завершен до конца 2025 года.

Проект аккумуляторной батареи в штате Мэн является самым амбициозным на сегодня, более чем в пять раз превышая мощность проекта станции Great River Energy. Это также первый проект, который стартап реализовал самостоятельно, а не в сотрудничестве с другими компаниями.

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Преимущества

Железо-воздушные аккумуляторы имеют несколько преимуществ над традиционными литий-ионными аккумуляторами, используемых в повседневной технике. Например, в железо-воздушных батареях нет тяжелых металлов, что означает уменьшение воздействия на окружающую среду от добычи лития. Они также намного дешевле в эксплуатации, чем их литиевые родственники: представители Form Energy утверждают, что железо-воздушная батарея "сохраняет энергию менее чем за 1/10 стоимости технологии литий-ионных батарей".

Но нет никаких шансов, что железо-воздушные батареи заменят литий-ионные аккумуляторы в бытовой электронике, согласно данным Института исследований окружающей среды и энергетики. Хотя такие батареи полезны для крупномасштабного хранения, они заряжают и разряжают энергию гораздо медленнее, чем литий-ионные элементы, что не является идеальным вариантом для смартфонов или электромобилей. Кроме того, исследователям сложно уменьшить батареи настолько, чтобы они поместились внутри этих повседневных устройств.