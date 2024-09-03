Деталі проєкту

Якщо поточні плани залишаться незмінними, батарея буде здатна зберігати 8 500 мегават-годин (МВт-год) енергії, повідомили представники компанії Form Energy, яка стоїть за проєктом. За словами Матео Харамілло, генерального директора та співзасновника Form Energy, система акумуляторів матиме найбільшу енергоємність з усіх оголошених у світі. Поточний рекорд належить сховищу енергії Edwards and Sanborn Solar-plus-storage у Каліфорнії, яке використовує понад 120 000 батарей для зберігання 3 287 МВт-год.

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Щоб уявити ці 8500 МВт-год енергії в контексті, Freeing Energy підрахувала, що цієї кількості вистачить, що один електромобіль проїхав 5800 кілометрів. Якби ви могли якимось чином підключити систему акумуляторів Form Energy до цього електромобіля (наприклад, покласти батареї в багажник), то могли б проїхати приблизно 50 мільйонів кілометрів на одному заряді. Цього достатньо, щоб обігнути Землю 1228 разів.

Ємність найкращих ноутбуків становить приблизно 65 Вт-год, а це означає, що така батарея може зберігати в 130 мільйонів разів більше енергії.

Як це працює

Акумуляторна батарея буде побудована з використанням нової системи залізо-повітряних батарей Form Energy, яка працює за принципом "оборотного іржавіння". Коротко кажучи, коли батарея розряджається, вона поглинає кисень з повітря і перетворює залізо всередині батареї на іржу. Потім, коли батарея перезаряджається, процес відбувається навпаки — іржа знову перетворюється на залізо, а кисень вивільняється в повітря.

За словами представників Form Energy, система зберігання буде складатися з декількох окремих батарейних модулів, кожен з яких буде розміром з пральну машину. Кожен модуль міститиме приблизно 50 елементів висотою 1 метр, які містять залізні та повітряні електроди, а також незаймистий розчин електроліту на водній основі.

Перспективи

Хоча обіцянка створити найбільшу у світі батарею є заманливою, компанія вже має шість масштабних проєктів на стадії реалізації, і жоден з них ще не завершено. Перший, який має бути завершений, — це пілотний проєкт на 150 МВт-год, побудований у партнерстві з Great River Energy у Кембриджі, штат Міннесота, за яким слідує набагато більший – на 1500 МВт-год у сусідньому Беккері, що має бути завершений до кінця 2025 року.

Проєкт акумуляторної батареї в штаті Мен є найамбітнішим на сьогодні, більш ніж у п'ять разів перевищуючи потужність проєкту станції Great River Energy. Це також перший проєкт, який стартап реалізував самостійно, а не у співпраці з іншими компаніями.

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Переваги

Залізо-повітряні акумулятори мають кілька переваг над традиційними літій-іонними акумуляторами, що використовуються в повсякденній техніці. Наприклад, у залізо-повітряних батареях немає важких металів, що означає зменшення впливу на навколишнє середовище від видобутку літію. Вони також набагато дешевші в експлуатації, ніж їхні літієві родичі: представники Form Energy стверджують, що залізо-повітряна батарея "зберігає енергію менш ніж за 1/10 вартості технології літій-іонних батарей".

Але немає жодних шансів, що залізо-повітряні батареї замінять літій-іонні акумулятори в побутовій електроніці, згідно з даними Інституту досліджень навколишнього середовища та енергетики. Хоча такі батареї корисні для великомасштабного зберігання, вони заряджають і розряджають енергію набагато повільніше, ніж літій-іонні елементи, що не є ідеальним варіантом для смартфонів або електромобілів. Крім того, дослідникам складно зменшити батареї настільки, щоб вони помістилися всередині цих повсякденних пристроїв.