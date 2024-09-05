iPhone 16 Pro Max против Pixel 9 Pro XL: какой флагман выбрать

Google уже представила свои последние флагманы в 2024 году. Apple вот-вот тоже это сделает и тогда перед пользователями встанет непростой выбор. Поскольку оба технологических гиганта предлагают новый дизайн, интеграцию искусственного интеллекта и обновленные камеры, конкуренция между этими двумя устройствами будет жесткой.

Редакция Техно 24 предлагает подробно ознакомиться со всеми особенностями и преимуществами обоих устройств на основе самой свежей информации, чтобы сделать взвешенный выбор.

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Дизайн и долговечность

Ожидается, что iPhone 16 Pro Max будет иметь титановую рамку, что продолжает фокус Apple на долговечных, но премиальных материалах. В противоположность этому, Google использует алюминий для Pixel 9 Pro XL, хотя компания утверждает, что нынешняя модель вдвое прочнее своей предшественницы.

Оба телефона похожи по размеру: Pixel немного больше – 162,8 мм в высоту по сравнению с 159,9 мм iPhone. Оба устройства имеют плоские рамки и закругленные края, но модули камер и вырезы дисплеев отличают их друг от друга.

Новый дизайн Pixel от Google очень напоминает предыдущие iPhone от Apple, поэтому их трудно отличить, на первый взгляд. Однако Apple может еще больше уменьшить рамки iPhone 16.

Дисплей и технология отпечатков пальцев

Pixel 9 Pro XL может похвастаться 6,8-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит, что немного увеличивает ожидания от iPhone 16 Pro Max, о дисплее которого пока много деталей не известно. Однако оба телефона предлагают переменную частоту обновления до 120 Гц, но стекло Apple Ceramic Shield гарантированно обеспечит преимущество в устойчивости к царапинам.

Google интегрировал в свой дисплей более быстрый ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, что на 50% лучше, чем в предыдущих моделях. Apple, однако, будет оставаться со своей проверенной технологией FaceID, предпочитая распознаванию лица перед технологией отпечатков пальцев.

Производительность и возможности искусственного интеллекта

В основе iPhone 16 Pro Max лежит мощный чипсет Apple A18 Pro, созданный по 3-нм техпроцессу, с акцентом на ИИ на устройстве. Google отвечает своим чипсетом Tensor G4, специально разработанным для работы с искусственным интеллектом. Хотя бенчмарк-тесты часто отдают предпочтение процессорам Apple, реальные приложения, особенно те, что связаны с искусственным интеллектом, часто сокращают этот разрыв, поэтому здесь следует дождаться релиза iPhone 16, чтобы протестировать все на практике.

Apple, как всегда, делает акцент на конфиденциальности и безопасности при обработке ИИ, полагаясь на свое частное облако для более сложных задач. Google, с другой стороны, делает ставку на свой Gemini AI, который теперь обрабатывает мультимодальные данные – текст, изображения и аудио, предлагая такие функции, как "Добавить меня" для групповых фотографий.

Оба устройства расширяют возможности искусственного интеллекта, но преимущество Apple в обработке данных на устройстве может дать ей также преимущество на рынках, где ценится конфиденциальность.

Камеры

Системы камер – это то, где iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL, вероятно, выделяются больше всего. Apple модернизирует свой сверхширокоугольный объектив до 48 Мп, что является заметным улучшением, в то время, как Pixel 9 Pro Xl от Google сохранил свой 48 Мп. Оба телефона оснащены 5-кратными телеобъективами, но разрешение Google 48 Мп может предложить великолепные увеличенные снимки.

Особенностью Pixel 9 Pro XL является его новая 42-мегапиксельная селфи-камера, которая значительно опережает 12-мегапиксельную фронтальную камеру iPhone. Это усовершенствование может сделать Pixel основным устройством для любителей селфи.

Однако, по слухам, поддержка записи видео в формате 3K со скоростью 120 кадров в секунду и появление емкостной кнопки съемки могут сделать новый iPhone лучшим выбором для видеографов.

Время работы аккумулятора и зарядка

Ожидается, что время автономной работы обоих устройств будет высоким: Pixel 9 Pro XL оснащен аккумулятором емкостью 5060 мАч и может похвастаться на 20% большей автономностью, чем его предшественник. Хотя iPhone 16 Pro Max, как ожидается, будет иметь немного меньшую батарею, энергоэффективный чип A18 Pro от Apple может сбалансировать чаши весов.

Скорость зарядки остается скромной с обеих сторон, причем Google заявляет о заряде на 1-70% за 30 минут, что немного быстрее, чем у Apple. Однако iPhone сохраняет преимущество благодаря технологии MagSafe, которой не хватает Pixel 9 Pro XL от Google.

Поддержка программного обеспечения и экосистема

И Apple, и Google расширяют поддержку своего программного обеспечения: Google обещает 7 лет обновлений для Pixel 9 Pro XL, а Apple, вероятно, предложит аналогичную долгосрочную поддержку для iPhone 16 Pro Max. Однако выбор между экосистемами iOS и Android, вероятно, будет влиять на потребительские предпочтения больше, чем технические характеристики.

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Вывод

Поскольку iPhone 16 Pro Max и Google Pixel 9 Pro XL будут определять рынок смартфонов в 2024-25 годах, потребителям придется взвесить свои предпочтения относительно дизайна, качества камеры, возможностей искусственного интеллекта и совместимости с экосистемами.

Независимо от того, это отшлифованная экосистема Apple, или новые возможности Google и их инновации в сфере искусственного интеллекта, оба устройства предлагают впечатляющие обновления, которые выделяют их на флагманской арене, а выбор, как всегда только за пользователем.