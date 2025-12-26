Влияние Илона Маска в техноиндустрии упало: кто стал новым лидером и чем он известен

Основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон стал наиболее влиятельной фигурой в американской технологической индустрии по версии Bloomberg, опередив даже Илона Маска. Его успех обусловлен стремительным развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта и масштабными сделками в медиасфере.

Несмотря на колебания на рынке, капитал Эллисона позволяет ему контролировать ключевые цифровые активы США, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему основатель Oracle стал главным игроком на рынке технологий и медиа?

В конце 2025 года Ларри Эллисон занял пятое место в списке самых богатых людей планеты с капиталом около 250 миллиардов долларов. В сентябре его состояние продемонстрировало рекордную динамику, растет с 89 до 388 миллиардов долларов в сутки, что позволило ему временно обойти Илона Маска в рейтинге миллиардеров.



Ларри Эллисон / Фото Oracle

Хотя акции Oracle впоследствии упали на 40% из-за скептицизма инвесторов относительно перспектив ИИ, роль Эллисона в отрасли остается определяющей. Компания не только обеспечивает работу американского сегмента TikTok после его отделения от ByteDance, но и активно развивает центры обработки данных в США.

Вместе с OpenAI и SoftBank корпорация поддерживает проект Stargate, который предусматривает вложение 500 миллиардов долларов в ИИ-инфраструктуру в течение ближайших четырех лет. Также OpenAI подписала соглашение об аренде вычислительных мощностей Oracle на сумму 300 миллиардов долларов.

Из-за таких масштабных расходов чистый денежный поток компании впервые с начала девяностых стал отрицательным.

Кроме технологий, Эллисон усилил влияние на Голливуд, выступив финансовым гарантом на сумму 40,4 миллиарда долларов для своего сына Дэвида. Это помогло компании Skydance Media приобрести студию Paramount и бороться за активы Warner Bros.

Сейчас капитал Эллисона прочно связан с рисковыми инвестициями в ИИ и киноиндустрию, что может заставить его закладывать или продавать собственные акции для выполнения финансовых обязательств.