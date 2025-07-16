Что известно о новом гаджете от ByteDance?

За разработку устройства отвечает дочерняя компания ByteDance – Pico, которая уже известна своими VR-шлемами, в частности моделью Pico 4. Новый проект, однако, является стратегическим отходом от громоздких шлемов в сторону компактных и легких очков, пишет 24 Канал со ссылкой на AndroidAuthority.

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Согласно имеющейся информации, главным преимуществом нового устройства станет его вес. Очки будут очень легкими, по размеру и весу их сравнивают с гарнитурой Bigscreen Beyond, вес которой составляет около 107-130 граммов.

Для сравнения, это значительно легче большинства существующих VR- и AR-гарнитур на рынке. Такой легкости удалось достичь благодаря выносу основного вычислительного блока и источника питания в отдельный компактный модуль. Этот модуль, соединяющийся с очками с помощью провода, нужно будет носить в кармане. Похожую концепцию Meta использовала в своем прототипе очков Orion. Apple тем временем предлагает внешнюю батарею в своих гарнитурах Vision.

Кроме легкой конструкции, Pico также работает над созданием специализированных чипов. Их задача – обрабатывать данные с сенсоров с минимальной задержкой между движениями пользователя и изображением в очках, что является ключевым для комфортного опыта смешанной реальности.

Этот проект на самом деле свидетельствует об изменении стратегии ByteDance. Ранее подразделение Pico работало над устройством, способным конкурировать с Apple Vision Pro, то есть громоздкой гарнитурой, но впоследствии компания переориентировалась на создание легких очков, пойдя по следам Meta, которая также приостановила разработку Quest 4 в пользу аналогичного легкого устройства. Но и Apple на месте не сидит – уже давно известно, что она готовится выпустить целых семь устройств, которые будут крепиться на голове. Среди них и несколько очков. Поэтому для ByteDance есть смысл перескочить через гарнитуру и сразу же перейти к очкам.

На данный момент точные технические характеристики, дизайн, дата выпуска и цена остаются неизвестными. Также непонятно, будет ли устройство доступно на международном рынке, или только в Китае. Гарнитуры Pico официально не продаются за пределами Китая.

Мир может никогда не увидеть очки от ByteDance

Кроме того, запуск нового продукта может быть затруднен из-за политического давления на ByteDance в связи с владением TikTok. Компанию и без того обвиняют в шпионаже и передаче данных коммунистической партии Китая, а с такими очками, которые имеют встроенные камеры и способны снимать все, на что смотрит пользователь, эти возможности возрастают в разы. Именно поэтому выпуск таких очков может быть заблокирован в первую очередь в США, а затем в ЕС, где действуют еще более строгие правила конфиденциальности.