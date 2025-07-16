Що відомо про новий гаджет від ByteDance?

За розробку пристрою відповідає дочірня компанія ByteDance – Pico, яка вже відома своїми VR-шоломами, зокрема моделлю Pico 4. Новий проєкт, однак, є стратегічним відходом від громіздких шоломів у бік компактних та легких окулярів, пише 24 Канал з посиланням на AndroidAuthority.

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Згідно з наявною інформацією, головною перевагою нового пристрою стане його вага. Окуляри будуть дуже легкими, за розміром і вагою їх порівнюють з гарнітурою Bigscreen Beyond, вага якої становить близько 107-130 грамів.

Для порівняння, це значно легше за більшість існуючих VR- та AR-гарнітур на ринку. Такої легкості вдалося досягти завдяки виносу основного обчислювального блоку та джерела живлення в окремий компактний модуль. Цей модуль, що з'єднується з окулярами за допомогою дроту, потрібно буде носити в кишені. Схожу концепцію Meta використовувала у своєму прототипі окулярів Orion. Apple тим часом пропонує зовнішню батарею в своїх гарнітурах Vision.

Окрім легкої конструкції, Pico також працює над створенням спеціалізованих чипів. Їхнє завдання – обробляти дані з сенсорів з мінімальною затримкою між рухами користувача та зображенням в окулярах, що є ключовим для комфортного досвіду змішаної реальності.

Цей проєкт насправді свідчить про зміну стратегії ByteDance. Раніше підрозділ Pico працював над пристроєм, здатним конкурувати з Apple Vision Pro, тобто громіздкою гарнітурою, але згодом компанія переорієнтувалася на створення легких окулярів, пішовши слідами Meta, яка також призупинила розробку Quest 4 на користь аналогічного легкого пристрою. Але й Apple на місці не сидить – уже давно відомо, що вона готується випустити цілих сім пристроїв, які кріпитимуться на голові. Серед них і кілька окулярів. Тож для ByteDance є сенс перескочити через гарнітуру і відразу ж перейти до окулярів.

Наразі точні технічні характеристики, дизайн, дата випуску та ціна залишаються невідомими. Також незрозуміло, чи буде пристрій доступний на міжнародному ринку, чи лише в Китаї. Гарнітури Pico офіційно не продаються за межами Китаю.

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Крім того, запуск нового продукту може бути ускладнений через політичний тиск на ByteDance у зв'язку з володінням TikTok. Компанію і без того звинувачують у шпигунстві й передачі даних комуністичній партії Китаю, а з такими окулярами, які мають вбудовані камери й здатні знімати все, на що дивиться користувач, ці можливості зростають в рази. Саме тому випуск таких окулярів може бути заблокований у першу чергу в США, а потім у ЄС, де діють ще більш суворі правила конфіденційності.