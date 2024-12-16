Перші деталі

Компанія Google показала прототип AR-окулярів Project Astra, які, судячи з усього, вже тестуються в реальному світі, поза лабораторією. Окуляри є частиною довгострокового плану компанії щодо створення цілої екосистеми різного обладнання з підтримкою доповненої реальності та можливостями мультимодального штучного інтелекту. На цьому етапі вони ще не готові до випуску й пропонують далеко не всі можливості, про які мріють розробники, тож поки що ми будемо бачити лише демо-версії, покликані привернути увагу споживачів, розробників і навіть конкурентів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Разом із окулярами Google також анонсував нову операційну систему Android XR (розширена реальність, яка об'єднає віртуальну та доповнену реальності). Вона дозволить розробникам створювати нові можливості для пристроїв XR, таких як окуляри та гарнітури. На цій ОС працюватимуть окуляри Project Astra, а також нещодавно анонсована гарнітура Project Moohan від Samsung, яка з'явиться у продажу десь наступного року.

На відміну від тієї ж Samsung чи Apple, компанія Google не намагається охопити проміжний етап технології, випускаючи габаритну гарнітуру, як Vision Pro чи Project Moohan, щоб колись зменшити її до більш зручного формфактора. Вона цілиться відразу на звичайні окуляри, щоб ви могли носити їх постійно, навіть на вулиці.

Передусім окуляри призначені для надання інформації, але не є повноцінним комп’ютером, як це намагаються робити конкуренти. Компанія, судячи з усього, не очікує, що ви будете переглядати сторінки в інтернеті, грати в ігри чи дивитися фільми. Але вбудовані екрани покажуть вам достатньо для навігації, спілкування, пошуку інформації, підказок та подібного.

В опублікованому ролику ми бачимо кілька прикладів використання:

У першому випадку користувачка йде вулицею. Її руки зайняті, тому вона не може користуватися смартфоном. Однак їй не потрібні вільні руки для використання Project Astra, адже окуляри реагують на голос. Вона просить Gemini повідомити, що відбулося в чаті з її подругами. Після цього ми бачимо картинку очима самої дівчини. На екрані перед нею виникає короткий звіт, виведений завдяки резюмуванню нещодавніх діалогів. Судячи з усього, все дублюється в навушник у вигляді голосу . ШІ повідомляє, що подруги запросили її до закладу на свято.

. ШІ повідомляє, що подруги запросили її до закладу на свято. Наступний крок – питання про те, чи є в цьому закладі веганське меню. ШІ в цьому випадку звертається до інформації в інтернеті, щоб з'ясувати подробиці про місце й видає на екрані деталі, такі як оцінка ресторану, відгук про нього й озвучує саму відповідь про наявність веганських страв.

Після цього користувачка просить Gemini сказати подругам, що вона прийде і додати згадку про блакитний одяг, який вона обере для вечора. Не зовсім зрозуміло, як саме це працює. Імовірно, окуляри матимуть функцію, яка зможе комбінувати ваш гардероб, пропонуючи нові ідеї для поєднання, для чого потрібно буде показати йому все, що ви маєте в шафі. Хай там як, але після цього прохання Gemini формує нове повідомлення для чату й відправляє його після підтвердження .

. Після цього власниця окулярів просить підказати магазин для купівлі подарункової картки. ШІ шукає на Google Картах, пропонує магазин і після підтвердження виводить на екран перед очима невелику мапу з прокладеним шляхом. Тобто в цьому випадку окуляри виступають навігатором .

. Дорогою до магазину дівчина зустрічає заклад вуличної їжі. Однак усе меню має лише корейський текст. Авторці достатньо було сказати "Hey, Gemini", і система відразу на екрані пропонує перекласти меню, розуміючи, на що вона дивиться. Після підтвердження перед очима з'являється переклад. Користувачка ставить додаткові питання про страви, щоб обрати ту, яка їй до вподоби. Після цього ШІ допомагає спілкуватися з працівником, перекладаючи фрази.

Нарешті у фінальній демонстрації авторка просить про допомогу в розміщенні полиці на стіні. ШІ підказує різні варіанти того, як це може виглядати в плані дизайну. Користувачка обирає один із них і Gemini озвучує покрокову стратегію. На одному з етапів він пропонує впевнитись у тому, що дошка висітиме рівно, тож нагадує про використання рівня (пристрій з бульбашкою повітря всередині, який показує, чи рівна поверхня). Але власниця окулярів не пам'ятає, де він. Тож вона запитує про розташування предмета. Gemini відповідає: "Востаннє я бачив рівень на комоді поруч". Подібне використання ми вже бачили раніше, коли вперше побачили ці окуляри в кадрі. Тоді нам показували використання ШІ з використанням камери на прикладі смартфона. Але варто врахувати, що таке застосування буде можливим лише тоді, коли ви постійно показуєте навколишній простір вашим окулярам.

Дивіться демонстрацію можливостей окулярів: відео

Журналісти, які бачили окуляри під час демонстрації, кажуть, що вони мали порти USB-C, у тому числі прозорі пластикові, під якими було видно всі компоненти. Але нікому не дозволили робити фото.

Ебнер Лі з 9to5Google каже, що Project Astra використовує екрани microLED від компанії Raxium, яку Google придбала в 2022 році. В її основі лежить щось унікальне, що поки що "перебуває на етапі досліджень і розробок".

На правій дужці окулярів є сенсорна панель. Одна кнопка розташована на верхньому краю, а друга — внизу. Верхня кнопка робить знімки, а друга активує Gemini. Після ввімкнення Gemini він залишається активним, але ви можете торкнутися окулярів, щоб призупинити роботу помічника.

Ебнер Лі каже, що отримав демонстрацію перекладу в реальному часі, і це "було ідеально". Gemini також міг перекладати знаки. Він також показав штучному інтелекту обкладинку альбому й попросив відтворити пісню з нього. ШІ негайно запустив пісню на YouTube Music.

Коли ці окуляри можуть вийти, наразі невідомо. Як і їх ціна.