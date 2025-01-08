Lenovo представила первый в мире ноутбук с раскручивающимся OLED-экраном, который

Lenovo официально анонсировала ThinkBook Plus Gen 6, уникальный ноутбук с гибким OLED-дисплеем, который раскручивается с помощью встроенных моторов. Эта инновационная модель будет доступна для продажи уже в первом квартале 2025 года по цене от 3499 долларов.

ThinkBook Plus Gen 6 выглядит как обычный 14-дюймовый ноутбук с разрешением 2000x1600 пикселей, сообщает 24 Канал. Однако нажатие специальной клавиши или поднятие руки к веб-камере активируется механизм, который разворачивает дисплей до высоты 16,7 дюймов с разрешением 2000x2350 пикселей. На полную раскрутку или сворачивание экрана требуется около 10 секунд.

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В развернутом режиме экран позволяет отображать два окна с соотношением сторон 16:9 друг над другом. Когда дисплей сворачивается назад, нижняя часть прячется в корпус ноутбука под клавиатурой, что позволяет экономить энергию.

ThinkBook Plus Gen 6 – смотрите видео:

Технологические детали ThinkBook Plus Gen 6

Гибкий OLED-дисплей разработан Samsung Display. Хотя на нем могут быть заметны небольшие сгибы, Lenovo уверяет, что эти дефекты почти не влияют на пользовательский опыт. Механизм экрана и петля выдерживают не менее 30 тысяч открываний и закрываний крышки ноутбука и 20 тысяч разворачиваний экрана.

Аккумуляторная батарея ноутбука имеет емкость 66 Вт-ч, что является типичным для таких моделей, даже с учетом интегрированных моторов.

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ThinkBook Plus Gen 6 работает на процессорах Intel Core Ultra 7 Series 2, поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5x с двухканальной конфигурацией и до 1 ТБ SSD. Однако набор портов ограничен – два Thunderbolt 4 и аудиоразъем 3,5 мм.

, подключение к внешним мониторам с помощью HDMI невозможно, ведь дополнительный экран Lenovo реализовано как второй монитор в Windows.