Tesla потеряла одно из ключевых преимуществ на рынке: лояльность клиентов. Еще недавно компания имела рекордное количество постоянных покупателей, но за год ситуация кардинально изменилась. Во всем виноват Илон Маск.

Если в июне 2024 года более 73% владельцев Tesla покупали следующее авто той же марки, то уже в марте 2025 этот показатель упал до 49,9% – ниже среднего по отрасли. Вскоре доля лояльных клиентов вернулась до 57,4% в мае, однако это все равно значительно меньше, чем раньше, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Аналитики S&P Global Mobility отмечают: такая динамика считается беспрецедентной на рынке автомобилей. Причину резкого падения лояльности аналитики видят не только в политической активности Маска, но и в устаревшем модельном ряде бренда, усилении конкуренции со стороны новых производителей электрокаров и росте негативных настроений среди потребителей.

В 2025 году продажи Tesla в США снизились на 8%, а в Европе и вовсе упали на 33%. Компания имеет минимальный прирост новых домохозяйств-владельцев по тем, кто отказался от ее авто, что является худшим показателем за всю историю Tesla. Многие бывшие владельцы выбирают автомобили Rivian, Polestar или Porsche.

Почему Tesla резко потеряла лояльность?

Одной из ключевых точек для падения стало событие на избирательном поле: Маск поддержал Трампа после покушения на последнего в июле 2024 года.



График демонстрирует падение лояльности после политической активности Маска / Фото S&P Global Mobility

В то же время политическая борьба между Маском и Трампом обострялась: споры по бюджетным решениям, налоговых льгот и государственных контрактов достигли апогея весной 2025 года.

Например, Маск публично критиковал правительственный законопроект, а Трамп в ответ угрожал отменить федеральные контракты Tesla.

Постепенно потеря доверия среди клиентов повлияла и на мировые продажи бренда: в Китае, за июль 2025, продажи Tesla упали на 8,4% – этот рынок также реагирует на новую политическую реальность и жесткую конкуренцию.

В условиях активной конкуренции и политических рисков будущее лояльности к Tesla остается под вопросом.