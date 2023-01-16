Американский стартап выпустил ложку, которая делает еду вкуснее

Стартап SpoonTEK запустил в продажу ложку с электростимулятором языка. Она способна делать еду вкуснее.

SpoonTEK снабжена небольшим встроенным электрошокером предельно малой мощности. Он безопасен для человека.

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Как это работает

Применение такой ложки позволит уменьшить потребление соли, глутамата натрия и других приправ, которые считаются опасными для организма.

SpoonTEK имеет два электрода в глубокой части и в ручке, компактный источник энергии и светодиод. Набранная пища контактирует с одним электродом, рука человека с другим, а когда ложка оказывается во рту, электрическая цепь между электродами замыкается и через язык проходит легкий разряд тока.

Утверждается, что стимуляция вкусовых сосочков на языке электричеством создает иллюзию насыщенного вкуса пищи. Механизм похож на то, как активные химические вещества в приправах раздражают чувствительные клетки языка, что наш мозг интерпретирует как "вкус". Эту технологию уже применяют в специальных стаканах для коктейлей и в палочках для еды.



Ложка SpoonTEK / Фото SpoonTEK



Ложка SpoonTEK / Фото SpoonTEK

Важным условием для работы SpoonTEK является проводимость пищи, ложка работает только с едой с высоким содержанием влаги – супами, йогуртами, мороженым. Ею нельзя пользоваться людям с пирсингом во рту, а также тем, кто носит электрические устройства в теле, типа кардиостимуляторов. Светодиод указывает, когда электрическая цепь замыкается, поэтому можно поменять положение пальцев и пользоваться ложкой как обычной.

Стоимость SpoonTEK составляет 29 долларов.