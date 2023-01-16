SpoonTEK оснащена невеликим вбудованим електрошокером гранично малої потужності. Він безпечний для людини.

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Як це працює

Застосування такої ложки дасть змогу зменшити споживання солі, глутамату натрію та інших приправ, які вважаються небезпечними для організму.

SpoonTEK має два електроди в глибокій частині та в ручці, компактне джерело енергії та світлодіод. Набрана їжа контактує з одним електродом, рука людини з другим, а коли ложка опиняється в роті, електричний ланцюг між електродами замикається і через язик проходить легкий розряд струму.

Стверджується, що стимуляція смакових сосочків на язиці електрикою створює ілюзію насиченого смаку їжі. Механізм схожий на те, як активні хімічні речовини в приправах подразнюють чутливі клітини язика, що наш мозок інтерпретує як "смак". Цю технологію вже застосовують у спеціальних склянках для коктейлів і в паличках для їжі.



Ложка SpoonTEK / Фото SpoonTEK



Ложка SpoonTEK / Фото SpoonTEK

Важливою умовою для роботи SpoonTEK є провідність їжі, ложка працює тільки з їжею з високим вмістом вологи – супами, йогуртами, морозивом тощо. Нею не можна користуватися людям із пірсингом у роті, а також тим, хто носить електричні пристрої в тілі, на кшталт кардіостимуляторів. Світлодіод вказує, коли електричний ланцюг замикається, тому можна поміняти положення пальців і користуватися ложкою як звичайною.

Вартість SpoonTEK становить 29 доларів.