Starship снова взорвался во время запуска: лучшие видео из все сети

Космический корабль SpaceX в очередной раз завершает свой испытательный полет феерическим взрывом. Тысячи зрителей были свидетелями того, как огненный дождь посыпался вниз, образуя действительно незабываемое зрелище. Как можно понять, это попало на многочисленные видеозаписи, которые теперь гуляют по сети.

Как это было

Напомним, ракета успешно разделилась на две части после запуска. Первая ступень, как и планировалось, вернулась на площадку и была поймана "руками" стартовой башни Mechazilla. Однако второй ступени так не повезло: уже через 8 минут она стала отклоняться от курса, после чего центр управления потерял связь с кораблем. Впоследствии были зафиксированы сбои в двигателях, пишет 24 Канал.

Подробнее об этом запуске Starship Маска второй раз подряд взорвался в воздухе: в SpaceX уже назвали причину фиаско

Интересно, что сама SpaceX не публикует у себя на страницах видео взрыва на падение обломков. В ее профиле в соцсети X можно найти только фото ракеты перед стартом, а также запись приземления первой ступени.

К счастью, эту работу вместо Маска сделали обычные зрители.

Этот ролик показывает нам весь процесс полета, взрыва и падения, но с довольно отдаленного ракурса: видео

Другой взгляд опубликовал Крис Джексон, американский чиновник-демократ. Это видео вряд ли принадлежит ему, но он упрекнул Маска, что "еще одна финансируемая налогоплательщиками ракета" снова взорвалась. Он спрашивает: сколько миллиардов тратится на эту "фабрику неудач"?

Еще более эпический ракурс зафиксировали буквально под потоком обломков: видео

Как это часто бывает, мы также имеем кадры, снятые с борта самолета: видео

А на этом фото можно увидеть момент, когда Starship взрывается:

Сейчас уже проводится расследование инцидента. SpaceX сотрудничает с агентством FAA, чтобы понять причины неудачи. В прошлый раз причину нашли в утечке окислителя.