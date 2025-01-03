Уникальное явление: в небе над Украиной можно прямо сейчас увидеть Венеру рядом с Луной

Вечером 3 января в небе над Украиной можно наблюдать волшебную "картину". Так, можно увидеть Венеру рядом с Луной.

Пользователи соцсетей активно делятся кадрами красивого астрологического явления, сообщает 24 Канал.

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Луна и Венера "встретились" в ночном небе

Вечером в пятницу, 3 января, в небе над Украиной можно стать свидетелем "картины", что действительно завораживает. Украинцы видят в небе, пожалуй, одно из самых красивых астрономических явлений. Так, в вечернем небе можно увидеть Венеру рядом с Луной.

Конечно, сетью уже распространяются фотографии этого волшебного зрелища.

В частности, первые фотографии красивого явления начали публиковать около 7 часов вечера. Так, пользователи в соцсетях поделились кадрами, как выглядит "встреча" планеты Венера и Луны, в частности над Броварами, что в Киевской области.



В небе над Броварами можно увидеть красивое явление / Фото из соцсетей



Венеру рядом с Луной можно увидеть прямо сейчас в небе над Украиной / Фото из соцсетей

Также красивое явление видели и во Львовской области. В частности, депутат Игорь Зинкевич поделился соответствующей фотографией.

Прямо сейчас можно увидеть Венеру рядом с Луной,

– подписал фотографию Зинкевич.

Он отметил, что фото из Олесского замка.



Венера рядом с Луной / Фото из телеграмм-канала Зинкевича