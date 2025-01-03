Користувачі соцмереж активно діляться кадрами красивого астрологічного явища, повідомляє 24 Канал.

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Місяць і Венера "зустрілися" в нічному небі

Ввечері в п'ятницю, 3 січня, в небі над Україною можна стати свідком "картини", що справді заворожує. Українці бачать в небі, мабуть, одне з найкрасивіших астрономічних явищ. Так, у вечірньому небі можна побачити Венеру поряд із Місяцем.

Звісно, мережею вже ширяться фотографії цього чарівного видовища.

Зокрема, перші світлини красивого явища почали публікувати близько 7 години вечора. Так, користувачі в соцмережах поділилися кадрами, який має вигляд "зустріч" планети Венера та Місяця, зокрема над Броварами, що в Київській області.



В небі над Броварами можна побачити красиве явище / Фото з соцмереж



Венеру поряд із Місяцем можна побачити прямо зараз в небі над Україною / Фото з соцмереж

Також красиве явище бачили і у Львівській області. Зокрема, депутат Ігор Зінкевич поділився відповідною світлиною.

Просто зараз можна побачити Венеру поряд із Місяцем,

– підписав фотографію Зінкевич.

Він зазначив, що фото з Олеського замку.



Венера поряд із Місяцем / Фото з телеграм-каналу Зінкевича