Часть Львова без интернета после обстрела: враг разбил серверную провайдера "Астра"
- Львов подвергся крупнейшей дроновой атаке, что оставила часть Железнодорожного района без интернета.
- Провайдер "Астра" восстановил услуги для 60% абонентов, но полное восстановление займет время из-за повреждения инфраструктуры.
В ночь на 12 июля Львов подвергся крупнейшей дроновой атаке за время войны. В результате ночных обстрелов, часть Железнодорожного района временно осталась без интернета.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на провайдера "Астра".
Смотрите также Россияне просто получают удовольствие, – Садовый о последствиях массированного удара России по Львову
Когда "Астра" восстановит интернет во Львове:
Так, по состоянию на утро 12 июля "Астра" восстановила услуги примерно для 60% абонентов, потерявших связь из-за обстрелов. Компания предупредила, что полное восстановление займет время. В районе, где произошел прилет, размещался стык магистральных кабелей.
В связи с работами, которые проводят спасатели, добраться до него и проверить хоть что-то уцелело мы не можем. Поэтому мы строим обходные линии для восстановления работы услуги,
– указал провайдер.
Кроме того, из-за обстрелов у части абонентов не работает телевидение. Предварительно, "Астра" обещает полностью восстановить интернет и ТВ до 22:00 текущего дня.
Как сейчас выглядит вход в серверную "Астры": смотрите видео