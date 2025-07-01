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12 июля, 17:06
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Часть Львова без интернета после обстрела: враг разбил серверную провайдера "Астра"

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Львов подвергся крупнейшей дроновой атаке, что оставила часть Железнодорожного района без интернета.
  • Провайдер "Астра" восстановил услуги для 60% абонентов, но полное восстановление займет время из-за повреждения инфраструктуры.

В ночь на 12 июля Львов подвергся крупнейшей дроновой атаке за время войны. В результате ночных обстрелов, часть Железнодорожного района временно осталась без интернета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на провайдера "Астра".

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Когда "Астра" восстановит интернет во Львове:

Так, по состоянию на утро 12 июля "Астра" восстановила услуги примерно для 60% абонентов, потерявших связь из-за обстрелов. Компания предупредила, что полное восстановление займет время. В районе, где произошел прилет, размещался стык магистральных кабелей.

В связи с работами, которые проводят спасатели, добраться до него и проверить хоть что-то уцелело мы не можем. Поэтому мы строим обходные линии для восстановления работы услуги, 
– указал провайдер.

Кроме того, из-за обстрелов у части абонентов не работает телевидение. Предварительно, "Астра" обещает полностью восстановить интернет и ТВ до 22:00 текущего дня.

Как сейчас выглядит вход в серверную "Астры": смотрите видео

Заметим, во Львове из-за обстрела поврежден 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 помещение, которое принадлежит бизнесу, и 2 промышленных объекта. Пострадали 10 человек, среди них двое детей
 