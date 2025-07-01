Магнитная буря начнется 1 или 2 июля

Уже в ближайшее время ожидается прибытие небольшого коронального выброса массы, который произошел на Солнце 28 июня. Наблюдения показали, что это была слабая вспышка класса C4 из солнечного пятна AR4126. Моделирование позволяют предположить, что момент прибытия потока частиц придется где-то на конец дня 1 июля или на первую половину дня 2 июля (по местному времени в Украине), пишет 24 Канал.

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Согласно предупреждению, выданному NOAA, возмущения должны ограничиться только уровнем G1. Это означает, что событие будет самого слабого из возможных уровней и может спровоцировать последствия лишь на далеком севере планеты. Вероятные последствия ограничатся полярными сияниями. Уровень G1 не несет угрозы спутникам, астронавтам на орбите или электросетям на поверхности планеты.

В Украине такие бури не ощутимы и не заметны из-за слишком южного расположения страны.

Отметим, что предупреждение NOAA также указывает на то, что возмущения могут продолжаться и на следующий день, 3 июля.

Интересно, что ученые ничего не говорят о том, что прямо сейчас на нас "смотрит" огромная корональная дыра, которая усиливает поток солнечного ветра в нашу сторону. Такой поток может сочетаться с корональными выбросами массы, усиливая друг друга. Однако сейчас, судя по всему, такой вероятности нет или сам выброс слишком слаб, чтобы даже в сочетании с солнечным ветром спровоцировать что-то большее, чем буря уровня G1.

На момент публикации этого материала магнитометры по всей планете еще не фиксируют никакой активности. Kp-индекс (показатель общего количества солнечных частиц) находится на уровне примерно 1,8. Магнитная буря G1 соответствует показателю Kp 5.

Таким образом украинцам не следует волноваться из-за каких-либо последствий магнитной бури 1-3 мая. Обычно для Украины нужен уровень G4, чтобы полярные сияния дошли так далеко на юг. В редких случаях северные регионы страны могут видеть слабые признаки уже на уровне G3. Однако это действительно скорее исключение, чем правило.