Магнітна буря розпочнеться 1 або 2 липня

Вже найближчим часом очікується прибуття невеликого коронального викиду маси, який стався на Сонці 28 червня. Спостереження показали, що це був слабкий спалах класу C4 з сонячної плями AR4126. Моделювання дозволяють припустити, що момент прибуття потоку частинок припаде десь на кінець дня 1 липня або на першу половину дня 2 липня (за місцевим часом в Україні), пише 24 Канал.

Дивіться також Магнітні бурі у липні: Сонце вдарить по Землі з першого ж дня

Згідно з попередженням, виданим NOAA, збурення повинні обмежитися лише рівнем G1. Це означає, що подія буде найслабшого з можливих рівнів і може спровокувати наслідки лише на далекій півночі планети. Імовірні наслідки обмежаться полярними сяйвами. Рівень G1 не несе загрози супутникам, астронавтам на орбіті або електромережам на поверхні планети.

В Україні такі бурі не відчутні та не помітні через занадто південне розташування країни.

Зазначимо, що попередження NOAA також вказує на те, що збурення можуть продовжуватись і наступного дня, 3 липня.

Цікаво, що вчені нічого не говорять про те, що прямо зараз на нас "дивиться" величезна корональна діра, яка посилює потік сонячного вітру в наш бік. Такий потік може поєднуватися з корональними викидами маси, посилюючи одне одного. Однак зараз, судячи з усього, такої імовірності немає або сам викид занадто слабкий, щоб навіть у поєднанні з сонячним вітром спровокувати щось більше, ніж буря рівня G1.

На момент публікації цього матеріалу магнітометри по всій планеті ще не фіксують жодної активності. Kp-індекс (показник загальної кількості сонячних частинок) перебуває на рівні приблизно 1,8. Магнітна буря G1 відповідає показнику Kp 5.

Таким чином українцям не слід хвилюватися через будь-які наслідки магнітної бурі 1-3 травня. Зазвичай для України потрібен рівень G4, щоб полярні сяйва дійшли так далеко на південь. У рідкісних випадках північні регіони країни можуть бачити слабкі ознаки вже на рівні G3. Однак це дійсно швидше виняток, ніж правило.