Таких спокойных дней давно не было: прогноз солнечной активности и магнитные бури в декабре

Несмотря на то, что наше Солнце уже вошло в период своей максимальной активности, о чем ученые не так давно сообщили, мы видим очень спокойные дни и недели, в которые не происходит ни крупных вспышек, ни геомагнитных возмущений на Земле. Вот какой ожидается следующая неделя.

Чего ждать

В последние дни, как пишут ученые, поток солнечных протонов был "на фоновом уровне", то есть без каких-либо значимых колебаний. Магнитное поле планеты находится на уровне от спокойного до невозмущенного. Наблюдаются слабые эффекты, связанные с активностью корональной дыры CH1258, но они не имеют ощутимого эффекта, сообщает профильный ресурс solen.info, который отслеживает показатели активности Солнца и магнитного поля Земли, пишет 24 Канал.

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Как показывает статистика SpaceWeatherLive, на Солнце не было никаких значимых вспышек как минимум с 25 ноября. Тогда произошло 7 вспышек среднего M-класса. Еще одну наблюдали 27 ноября. Во всех случаях и во все последующие дни ученые фиксировали только самые слабые вспышки класса C.

По данным solen.info, эти вспышки не продуцировали корональных выбросов массы в сторону Земли. Это означает, что как минимум ближайшие три-четыре дня не следует ожидать магнитных бурь здесь, на Земле.

Похоже, что так будет продолжаться еще некоторое время. Все может измениться только если на звезде произойдет выброс в нашу сторону. Тогда он будет путешествовать к планете несколько дней (самые медленные поступают за 5 дней, быстрые – за день, но в среднем этот срок составляет около трех дней), прежде чем столкнуться с магнитным полем и вызвать возмущение.

Солнечные пятна

Несмотря на то, что Солнце сейчас находится в максимуме, который должен характеризоваться увеличением количества солнечных пятен, мы видим, что их наоборот стало несколько меньше. По крайней мере тех, что прямо сейчас "смотрят" на нас. Вполне вероятно, что больше их есть на другой стороне звезды, обратной от нас, но они нам сейчас совсем не угрожают, поэтому и во внимание их можно не брать.



Солнечные пятна по состоянию на 2 декабря 2024 года / Фото SpaceWeather

Крупнейшими по размеру сейчас есть группы пятен 3910 и 3913, поэтому можно было бы подумать, что именно они несут наибольшую угрозу. Однако, судя по данным SpaceWeather, они гораздо менее активны, чем 3912, которых на снимке выше вообще не видно, настолько малыми они сейчас выглядят с Земли. Эти пятна имеют 70-процентную вероятность вспышек класса C, 20-процентную вероятность M-вспышек и 5% вероятности мощных вспышек класса X. Наряду с этим 3910 и 3913 являются спокойными с лишь 15% вероятности вспышек класса C и по одному проценту для M и X.

Пятна 3906 находятся сбоку солнечного диска и вот-вот спрячутся за другую сторону. По активности они похожи на пятна 3912.