Майя практиковала кровавые жертвоприношения во время солнечных затмений

Древние общества майя занимались ритуальными практиками во время солнечных затмений, чтобы почтить и укрепить свою веру в небесные силы. Недавние исследования показывают, что они использовали кровавые жертвоприношения, чтобы успокоить и укрепить свое почтение к богу Солнца во время этих космических событий.

Солнечные затмения, как то, что произойдет 8 апреля 2024 года, были важными событиями вплетенными в быт и культуру майя. В древние времена, два затмения в течение короткого промежутка времени вызвали бурную реакцию среди астрономов, жрецов и правителей майя.

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Майя, известны своими астрономическими способностями, тщательно документировали небесные движения и разработали сложные календарные системы. Приурочивая монументальные сооружения к астрономическим событиям, таким как солнцестояния и равноденствия, они демонстрировали глубокое понимание небесной механики.

Ключевым элементом их астрономических поисков были кодексы, иероглифические тексты, такие как Дрезденский кодекс, дающие представление об их изящные наблюдения и прогностические возможности.

С помощью этих текстов современные исследователи расшифровали, как майя отслеживали лунные узлы и определяли сезоны солнечных затмений, демонстрируя свое глубокое понимание космических явлений.

Но зачем вкладывать столько времени и усилий в отслеживание неба?

Древние ритуалы Майя

Знание – это сила. Жрецы и правители использовали знания о циклах космических событий, чтобы выполнять ритуалы и приносить жертвы богам. Это должно было гарантировать, что циклы разрушения, возрождения и обновления будут продолжаться.

В системе верований майя закат солнца ассоциировался со смертью и распадом. Каждый вечер бог солнца Кинич Ахау совершал опасное путешествие через Сибальбу, подземный мир майя, чтобы с восходом солнца родиться заново. Солнечные затмения рассматривались как "разбитое солнце" – знак возможной катастрофической гибели.

Кинич Ахау ассоциировался с процветанием и порядком. Его брат Чак Эк – утренняя звезда, которую мы сейчас знаем как планету Венера – ассоциировалась с войной и раздором. Они имели враждебные отношения и боролись за первенство.

Их битву можно было наблюдать на небе. Во время солнечного затмения можно было увидеть планеты, звезды, а иногда и кометы. При правильном расположении Венера будет ярко сиять возле затемненного Солнца, что майя интерпретировали как Чак Эк в атаке.

На это намекает Дрезденский кодекс, где в таблицах солнечных затмений появляется бог Венеры, а также координация солнечных затмений с циклами Венеры в Мадридском кодексе, еще одной сложной книге майя конца 15 века.

Когда Кинич Ахау – Солнце – пряталось за Луной, майя верили, что оно умирает. Ритуалы обновления (жертвоприношения) были необходимы, чтобы восстановить баланс и вернуть его на правильный путь.

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Знать, особенно цари, приносили кровопускательные жертвы, прокалывая свое тело и собирая капли крови, чтобы сжечь их как подношение богу Солнца. Эта "кровь царей" была высшей формой жертвоприношения, предназначенной для укрепления Кинич-Ахау.

Майя верили, что боги-творцы дали свою кровь и смешали ее с кукурузным тестом, чтобы создать первых людей. В свою очередь, знать отдавала небольшую долю собственной жизненной силы, чтобы подпитывать богов.