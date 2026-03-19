На Марсе впервые в истории обнаружили нечто похожее на драгоценные камни

Марсоход Perseverance зафиксировал на Марсе микроскопические зерна корунда – минерала, известного на Земле как рубин или сапфир. Ученые считают, что эти "ценные" образования могли появиться не из-за тектонических процессов, а вследствие мощных метеоритных ударов.

Такая находка на поверхности Красной планеты произошла впервые в истории ее исследований. Произошло это во время анализа марсианских камней в кратере Езеро, сообщает NewScientist.

Почему ученые думают, что это может быть рубин?

Первые намеки на присутствие этого минерала заметила команда под руководством Энн Оллили из Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Они исследовали породу под названием Hampden River с помощью инструмента SuperCam, установленного на борту ровера.

Этот прибор может определять состав материалов сразу несколькими методами: один лазер испаряет поверхностный слой породы, другой заставляет ее светиться, а две камеры фиксируют световые сигналы для дальнейшего анализа.

Во время обоих тестов результаты практически совпали с лабораторными измерениями рубинов на Земле. Это стало свидетельством того, что в камне содержатся мелкие зерна корунда. После этого Perseverance двинулся дальше вдоль края кратера и исследовал еще два камня – Coffee Cove і Smiths Harbour.

Анализ показал аналогичные признаки присутствия того же минерала. О результатах исследования Оллила рассказала на Конференции по лунной и планетарной науке, состоявшейся 16 марта в Техасе.

С подробным описанием находок можно ознакомиться в этом документе.

Почему это историческая находка?

Подобные минералы ранее на Марсе не фиксировали. На Земле корунд обычно формируется в специфических геологических условиях – в средах с низким содержанием кремнезема и высокой концентрацией алюминия, которые часто связаны с тектоническими процессами. Поскольку на Марсе нет активной тектоники плит, исследователей удивило само появление таких образований.

Ученые предполагают, что корунд мог возникнуть вследствие ударов метеоритов. Мощные столкновения способны резко нагревать и сжимать марсианскую пыль, создавая условия для формирования подобных минералов.

Планетолог Аллан Трейман, который не входил в команду исследователей, признался, что находка стала для него неожиданностью. В то же время он отметил, что на планете уже известны участки с высоким содержанием алюминия, а также следы многочисленных ударов, поэтому со временем такая возможность кажется логичной.

Впрочем, из-за микроскопических размеров зерен – меньше чем 0,2 миллиметра – определить по снимкам, являются ли они рубинами или сапфирами и как выглядели бы для человеческого глаза, пока невозможно.

