На Марсе впервые в истории обнаружили нечто похожее на драгоценные камни
- Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе микроскопические зерна корунда, что может свидетельствовать о наличии рубинов или сапфиров.
- Находка стала возможной благодаря инструменту SuperCam, который анализировал марсианские камни в кратере Езеро, и это первое такое открытие на Марсе.
Марсоход Perseverance зафиксировал на Марсе микроскопические зерна корунда – минерала, известного на Земле как рубин или сапфир. Ученые считают, что эти "ценные" образования могли появиться не из-за тектонических процессов, а вследствие мощных метеоритных ударов.
Такая находка на поверхности Красной планеты произошла впервые в истории ее исследований. Произошло это во время анализа марсианских камней в кратере Езеро, сообщает NewScientist.
Почему ученые думают, что это может быть рубин?
Первые намеки на присутствие этого минерала заметила команда под руководством Энн Оллили из Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Они исследовали породу под названием Hampden River с помощью инструмента SuperCam, установленного на борту ровера.
Этот прибор может определять состав материалов сразу несколькими методами: один лазер испаряет поверхностный слой породы, другой заставляет ее светиться, а две камеры фиксируют световые сигналы для дальнейшего анализа.
Во время обоих тестов результаты практически совпали с лабораторными измерениями рубинов на Земле. Это стало свидетельством того, что в камне содержатся мелкие зерна корунда. После этого Perseverance двинулся дальше вдоль края кратера и исследовал еще два камня – Coffee Cove і Smiths Harbour.
Анализ показал аналогичные признаки присутствия того же минерала. О результатах исследования Оллила рассказала на Конференции по лунной и планетарной науке, состоявшейся 16 марта в Техасе.
Почему это историческая находка?
Подобные минералы ранее на Марсе не фиксировали. На Земле корунд обычно формируется в специфических геологических условиях – в средах с низким содержанием кремнезема и высокой концентрацией алюминия, которые часто связаны с тектоническими процессами. Поскольку на Марсе нет активной тектоники плит, исследователей удивило само появление таких образований.
Ученые предполагают, что корунд мог возникнуть вследствие ударов метеоритов. Мощные столкновения способны резко нагревать и сжимать марсианскую пыль, создавая условия для формирования подобных минералов.
Планетолог Аллан Трейман, который не входил в команду исследователей, признался, что находка стала для него неожиданностью. В то же время он отметил, что на планете уже известны участки с высоким содержанием алюминия, а также следы многочисленных ударов, поэтому со временем такая возможность кажется логичной.
Впрочем, из-за микроскопических размеров зерен – меньше чем 0,2 миллиметра – определить по снимкам, являются ли они рубинами или сапфирами и как выглядели бы для человеческого глаза, пока невозможно.
Другие интересные находки на Марсе
Красную планету сейчас активно исследует в частности марсианский аппарат Perseverance. Ученые в последнее время все чаще делятся интересными открытиями и фактами о нашем соседе.
Например, еще в феврале марсоход Perseverance обнаружил на Марсе тысячи загадочных светлых камней, богатых каолинитом, что свидетельствует о влажном прошлом планеты.
Недавно с помощью радара RIMFAX на Марсе обнаружили на глубине сложную речную систему, которая также указывает на существование жидкой воды на планете.
Тем временем другой марсоход Curiosity разгадал тайну гигантской "паутины" на Марсе. Она оказалась сетью минеральных гребней, образованных благодаря циркуляции воды.