Така знахідка на поверхні Червоної планети відбулася вперше в історії її досліджень. Сталося це під час аналізу марсіанських камінців у кратері Єзеро, повідомляє NewScientist.

Чому науковці думають, що це може бути рубін?

Перші натяки на присутність цього мінералу помітила команда під керівництвом Енн Олліли з Національної лабораторії Лос-Аламоса. Вони досліджували породу під назвою Hampden River за допомогою інструмента SuperCam, встановленого на борту ровера.

Цей прилад може визначати склад матеріалів одразу кількома методами: один лазер випаровує поверхневий шар породи, інший змушує її світитися, а дві камери фіксують світлові сигнали для подальшого аналізу.

Під час обох тестів результати практично збіглися з лабораторними вимірюваннями рубінів на Землі. Це стало свідченням того, що в камені містяться дрібні зерна корунду. Після цього Perseverance рушив далі вздовж краю кратера та дослідив ще два камінці – Coffee Cove і Smiths Harbour.

Аналіз показав аналогічні ознаки присутності того ж мінералу. Про результати дослідження Олліла розповіла на Конференції з місячної та планетарної науки, що відбулася 16 березня у Техасі.

Чому це історична знахідка?

Подібні мінерали раніше на Марсі не фіксували. На Землі корунд зазвичай формується в специфічних геологічних умовах – у середовищах із низьким вмістом кремнезему та високою концентрацією алюмінію, які часто пов'язані з тектонічними процесами. Оскільки на Марсі немає активної тектоніки плит, дослідників здивувала сама поява таких утворень.

Науковці припускають, що корунд міг виникнути внаслідок ударів метеоритів. Потужні зіткнення здатні різко нагрівати й стискати марсіанський пил, створюючи умови для формування подібних мінералів.

Планетолог Аллан Трейман, який не входив до команди дослідників, зізнався, що знахідка стала для нього несподіванкою. Водночас він зазначив, що на планеті вже відомі ділянки з високим вмістом алюмінію, а також сліди численних ударів, тож із часом така можливість здається логічною.

Втім, через мікроскопічні розміри зерен – менше ніж 0,2 міліметра – визначити за знімками, чи є вони рубінами або сапфірами та як виглядали б для людського ока, наразі неможливо.

