Маск рассматривает возможность запуска альтернативы TikTok для усиления платформы X

Владелец X (ранее Twitter) Илон Маск рассматривает возможность возвращения приложения Vine для коротких видео после запрета TikTok. Видеоконтент остается доминирующей формой онлайн-потребления на таких платформах, как YouTube, Instagram и Snapchat, а недавняя блокировка TikTok лишь доказала его популярность и Маск хочет этим воспользоваться.

Vine был запущен в 2013 году и приобретен Twitter, став пионером короткометражного видеоконтента с ограничением в шесть секунд, напоминает 24 Канал. Такой формат способствовал творчеству пользователей и поддерживал высокую вовлеченность аудитории.

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Несмотря на первоначальный успех, Vine прекратил работу через восемь лет из-за падения рекламных доходов и конкуренции со стороны Instagram, который предложил более гибкие функции. Впоследствии концепция коротких видео была подхвачена TikTok, который и стал лидером в этой сфере.

Vine возвращается?

Маск недавно намекнул на возможное возвращение Vine, отмечает Tribune. Он заверил, что его команда "исследует" эту возможность.

Ранее Маск проводил опрос среди пользователей, который показал значительный интерес к возрождению приложения. Интеграция Vine как отдельной функции в платформу X, подобно Reels в Instagram, может способствовать росту платформы, используя имеющуюся базу пользователей X.

Это также соответствует более широкому видению Маска по превращению X в универсальную платформу для различных услуг.

О потенциальном возвращении Vine заговорили на фоне запрета TikTok. Платформа уже объявил о готовности сотрудничать с правительством США для решения спорных вопросов.

Кроме того, бывший президент Дональд Трамп, который возвращается на должность 20 января, также заявил о возможности отсрочки решения суда относительно TikTok в США.

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Непонятно, сможет ли Vine конкурировать в нынешней высококонкурентной среде коротких видео. Однако инициатива Маска по его возрождению может быть интересным шагом. Если возвращение Vine будет реализовано стратегически, это может использовать эффект ностальгии и занять свою нишу в эволюционирующем цифровом пространстве.