Илон Маск закрывает историческую штаб-квартиру X в Сан-Франциско и переводит сотрудников

Владелец социальной сети X (ранее Twitter), миллиардер Илон Маск, решил закрыть штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Решение было принято более чем через полтора года после приобретения Маском платформы. Сотрудникам, которые сейчас работают в штаб-квартире, будут предложены новые должности в Сан-Хосе и Пало-Альто.

О предстоящих изменениях сотрудники были уведомлены в письме от генерального директора X Линды Яккарино. Первой о планах закрытия исторической штаб-квартиры в Сан-Франциско сообщила газета The New York Times.

А тем временем На что он надеется: Маск подает в суд на бренды, которые не несут ему свои рекламные бюджеты

Bloomberg также подтвердил эту новость, отметив, что Маск продолжает споры с муниципальными властями Сан-Франциско с момента покупки компании в октябре 2022 года.

Маск имеет опыт переноса штаб-квартир своих компаний в Техас, ранее он перенес базу Tesla из Калифорнии. В прошлом месяце он заявил о намерении перенести штаб-квартиру X также в Техас. Одновременно офисные помещения, освобожденные X в Сан-Франциско, были выставлены на аренду.

С 2012 года X занимала отдельный офис в Сан-Франциско, способствуя деловой активности и развитию рынка недвижимости в этом регионе. Однако пандемия вызвала значительное снижение активности арендаторов, и сейчас в городе наблюдается 36% вакантных офисных помещений.

Муниципальные власти знают о планах Илона Маска перенести штаб-квартиру из города.

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Хотя из Сан-Франциско придется переехать лишь 120 сотрудникам, офис компании уже некоторое время практически пустует. Этот переезд станет очередным значительным изменением после того, как компания попала в руки Маска.