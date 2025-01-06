Все легло: в России масштабный сбой мобильной связи и Интернета

В понедельник, 6 января, в России произошел массовый сбой. Наблюдаются проблемы в работе мобильной связи и Интернета различных операторов – не работают цифровые услуги, сервисы, приложения и платформы.

Как сообщает 24 Канал, сбой затронул жителей крупных городов, так и целых областей и регионов страны, об этом пишут российские СМИ. Российский сегмент платформы Downdetector демонстрирует десятки неработающих приложений и сервисов.

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Кроме мобильных операторов, сбои затронули и интернет-банки и крупные онлайн-сервисы. Пользователи жалуются на трудности с доступом к Google, Yandex, VKontakte, Rutube и другим платформам.

Клиенты ряда банков сталкиваются с невозможностью войти в свои приложения. Кроме того, есть сложности в использовании стриминговых платформ.



Десятки сервисов не работают / Скриншот 24 Канала

Причины сбоя неизвестны

В настоящее время официальные представители телеком-операторов и интернет-сервисов не обнародовали заявлений о причинах масштабных сбоев. Ситуация остается нерешенной.