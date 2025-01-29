Google собирается переименовать Мексиканский залив на своих картах после указа Трампа

Google переименует Мексиканский залив и гору Денали на Аляске в Google Maps после того, как федеральная картографическая база данных отразит изменения по распоряжению администрации нового президента США Дональда Трампа.

Изменение названий

Дональд Трамп еще до официального вступления в свою должность пообещал, что переименует Мексиканский залив в Американский залив. В речи во время инаугурации он повторил свое обещание, а также заявил, что свое историческое название вернет гора на Аляске, самая высокая вершина Северной Америки, которую ранее переименовывали по приказу Барака Обамы. Соответствующие указы появились впоследствии, и теперь Google планирует выполнить их, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Как отмечают источники, ссылаясь на заявление Министерства внутренних дел США, изменения названий теперь являются официальными, а американские органы по географическим названиям работают "оперативно", чтобы выполнить приказ.

Поэтому кроме изменения Мексиканского залива на Американский, переименуют гору Денали. Она вернет свое прежнее название "Гора Мак-Кинли". Гора на Аляске была названа горой Мак-Кинли в 1917 году в честь 25-го президента Америки Уильяма Мак-Кинли. Ее переименовал в 2015 году Барак Обама. Трамп возвращает все обратно, несмотря на протесты некоторых сенаторов Аляски.

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Однако не все в мире, кто пользуется Картами Google, увидят Американский залив. Географические названия, которые часто отличаются между разными странами, отображаются на Картах Google под официальным названием каждой страны для их граждан. Об этом говорится в сообщении Google в социальных сетях. Это означает, что название Мексиканского залива не изменится для мексиканских пользователей Карт Google, где президент страны Клаудия Шейнбаум высмеяла Трампа за предложение нового названия. В других странах на Картах Google будут отображаться оба названия залива — американское и мексиканское — одно рядом с другим.

Google заявляет, что сделает эти изменения, когда обновится официальная база данных американских названий GNIS (Информационная система географических названий). Когда именно это произойдет, неизвестно.