Космические похороны на Марсе: как забронировать место для отправки останков на Красную планету

Техасская компания Celestis, Inc. открыла бронирование для отправки капсул с прахом умерших и образцами ДНК на орбиту Марса. Эта услуга является частью проекта Mars300, который должен стать первым человеческим мемориалом на Красной планете. Компания уже принимает заявки на первые 300 мест.

Компания Celestis, что с 1997 года занимается космическими мемориальными полетами, планирует осуществить первую миссию на Марс ориентировочно в 2030 году, говорится на сайте проекта Mars300. Стоимость услуги составляет 24 995 долларов, информирует 24 Канал.

Смотрите также Что произойдет с Землей, когда Солнце превратится в красного гиганта, который уничтожает планеты

Чтобы забронировать место, клиентам нужно внести 10% от суммы. Компания уверяет, что деньги будут храниться на специальном банковском счете под контролем клиента до тех пор, пока не будут подтверждены дата запуска и компания-перевозчик.

Как будут работать космические похороны на Марсе?

Проект Mars300 предусматривает отправку капсул как вторичной полезной нагрузки на будущем грузовом космическом корабле, который будет направляться к Марсу.

Сейчас единственным потенциальным перевозчиком для таких миссий является компания SpaceX со своим кораблем Starship, рассказывает Space.com. По словам основателя Celestis Чарльза Чафера, эта миссия объединит науку, исследования и наследие.

Промо ролик Celestis – смотрите видео:

В то же время существуют значительные препятствия, в частности технологические проблемы и вопросы планетарной защиты. Компания заявляет, что будет строго придерживаться протоколов COSPAR, чтобы избежать загрязнения экосферы Марса.

COSPAR (Committee on Space Research) Комитет по космическим исследованиям, международная научная организация, основана в 1958 году. Ее главная задача – способствовать развитию космических исследований на мировом уровне и обеспечивать открытый обмен научной информацией.



В контексте отправки человеческих останков на Марс это означает, что компания-отправитель должна гарантировать, что ее капсулы являются абсолютно стерильными. Это необходимо, чтобы в будущем ученые, ища признаки жизни на Марсе, были уверены, что найденные организмы являются коренными, а не случайно занесенными с Земли.

Celestis имеет опыт отправки останков за пределы Земли. Ранее она доставляла в космос прах создателя "Звездного пути" Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, актеров Нишель Николс, Дефореста Келли и Джеймса Духана.

Также компания отправляла символические останки легенды визуальных эффектов Дугласа Трамбулла, известного по фильмам "2001: Космическая одиссея" и "Близкие контакты третьей степени". Однако не все миссии были успешными: летом 2025 года капсула Nyx с мемориальным грузом Celestis была потеряна в Тихом океане из-за неисправности парашюта.