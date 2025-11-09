Компания Celestis, что с 1997 года занимается космическими мемориальными полетами, планирует осуществить первую миссию на Марс ориентировочно в 2030 году, говорится на сайте проекта Mars300. Стоимость услуги составляет 24 995 долларов, информирует 24 Канал.

Чтобы забронировать место, клиентам нужно внести 10% от суммы. Компания уверяет, что деньги будут храниться на специальном банковском счете под контролем клиента до тех пор, пока не будут подтверждены дата запуска и компания-перевозчик.

Как будут работать космические похороны на Марсе?

Проект Mars300 предусматривает отправку капсул как вторичной полезной нагрузки на будущем грузовом космическом корабле, который будет направляться к Марсу.

Сейчас единственным потенциальным перевозчиком для таких миссий является компания SpaceX со своим кораблем Starship, рассказывает Space.com. По словам основателя Celestis Чарльза Чафера, эта миссия объединит науку, исследования и наследие.

В то же время существуют значительные препятствия, в частности технологические проблемы и вопросы планетарной защиты. Компания заявляет, что будет строго придерживаться протоколов COSPAR, чтобы избежать загрязнения экосферы Марса.

COSPAR (Committee on Space Research) Комитет по космическим исследованиям, международная научная организация, основана в 1958 году. Ее главная задача – способствовать развитию космических исследований на мировом уровне и обеспечивать открытый обмен научной информацией.



В контексте отправки человеческих останков на Марс это означает, что компания-отправитель должна гарантировать, что ее капсулы являются абсолютно стерильными. Это необходимо, чтобы в будущем ученые, ища признаки жизни на Марсе, были уверены, что найденные организмы являются коренными, а не случайно занесенными с Земли.

Celestis имеет опыт отправки останков за пределы Земли. Ранее она доставляла в космос прах создателя "Звездного пути" Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, актеров Нишель Николс, Дефореста Келли и Джеймса Духана.

Также компания отправляла символические останки легенды визуальных эффектов Дугласа Трамбулла, известного по фильмам "2001: Космическая одиссея" и "Близкие контакты третьей степени". Однако не все миссии были успешными: летом 2025 года капсула Nyx с мемориальным грузом Celestis была потеряна в Тихом океане из-за неисправности парашюта.